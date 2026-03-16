Άνω - κάτω τα αποδυτήρια της Μίλαν με Λεάο - Πούλισικ
Η ένταση μεταξύ του Ράφα Λεάο και Κρίστιαν Πούλισικ έγινε εμφανής στη διάρκεια του αγώνα της Μίλαν με τη Λάτσιο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ εξέφρασε με έντονα νεύματα τη δυσαρέσκειά του για τις επιλογές του Αμερικανού, ο οποίος δεν του έδωσε την μπάλα σε δύο κρίσιμες φάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνες.
Αυτό που δεν προβλήθηκε τηλεοπτικά συνέβη στα αποδυτήρια, καθώς ο Λεάο ζήτησε εξηγήσεις από τον Κρίστιαν Πούλισικ, σε μια πιο έντονη συζήτηση από το συνηθισμένο μεταξύ συμπαικτών. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως η κατάσταση ξέφυγε και ο Μαξ Αλέγκρι προσπαθούσε μάταια να ηρεμήσει τους δύο επιθετικούς. Η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη για τους Ροσονέρι, οι οποίοι μετά την ήττα από τη Λάτσιο έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να παραμείνουν δυνατά στη μάχη του τίτλου.
Ο Αλέγκρι καλείται τώρα να διαχειριστεί την κατάσταση για τους επόμενους δύο μήνες. «Όταν χάνεις παιχνίδια, με τον καιρό ανακαλύπτεις πολλά. Πιστεύω ότι ο Κρίστιαν Πούλισικ βελτιώνεται φυσικά, ενώ ο Λεάο είχε δύο–τρεις ευκαιρίες να βρεθεί μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα. Ωστόσο, η λογική λέει ότι πρέπει να βρουν τρόπο να συνεργαστούν», τονίζει ο Ιταλός τεχνικός.
