Ιδανική πρεμιέρα για τη Μπενφίκα η οποία επικράτησε 2-0 επί της Μίλαν για να μπει με το δεξί στο Europa League. Νίκες για Λεβερκούζεν, Λιόν και Σάντερλαντ, άσφαιρη η Ρεν.

Μίλαν - Μπενφίκα 0-2

Σπουδαίο διπλό για τη Μπενφίκα στο «Σαν Σίρο»! Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ξεκινάει το ματς από τον πάγκο και να μπαίνει αλλαγή στο 80΄, οι Πορτογάλοι λύγισαν με 2-0 τη Μίλαν επί ιταλικού εδάφους και ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στο Europa League. Ο δρόμος της νίκης άνοιξε στο 16΄από τον Λουκεμπάκιο, ο οποίος με τρομερό μακρινό σουτ έγραψε το 1-0 υπέρ των Πορτογάλων. Το τρίποντο σφράγισε ο Καμίνσκι στο 53΄για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα, σε μια μεγάλη νίκη για τους Αετούς με το «καλησπέρα» του θεσμού.

Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0

Η Λεβερκούζεν παρουσιάστηκε σοβαρή στην πρεμιέρα της στο Europa League απέναντι στην Τσέλιε, επικράτησε 2-0 και ξεκίνησε με το δεξί στη διοργάνωση. Το αυτογκόλ του Σέσλαρ στο 15΄έβαλε τις Ασπιρίνες μπροστά στο σκορ, όμως για αρκετή ώρα οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να τελειώσουν τον αγώνα. Τελικά ο Μεντίνα βρήκε δίχτυα στο 74΄για το 2-0 που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα στην «Bayer Arena».

Άντερλεχτ - Λιόν 1-2

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Λιόν, η οποία με θεμέλιο το πρώτο ημίχρονο επικράτησε 2-1 στο Βέλγιο επί της Άντερλεχτ για μια θετική πρεμιέρα. Ο Νάρτεϊ άνοιξε το σκορ στο 8΄για τους Γάλλους, με τον Νακαμούρα να παίρνει τη σκυτάλη στο 22΄για να γράψει το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κάνουν διαχείριση αποτελέσματος στο Βέλγιο για ένα άνετο τρίποντο, όμως το γκολ του Σβέτκοβιτς στο 61΄επανέφερε το άγχος. Οι γηπεδούχοι πάντως δεν κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ της ισοφάρισης και το 2-1 υπέρ της Λιόν έμεινε μέχρι το τέλος.

Σάντερλαντ - Άλκμααρ 1-0

Οι οπαδοί της Σάντερλαντ περίμεναν 54 χρόνια για την επιστροφή της ομάδας τους στις ευρωπαϊκές βραδιές και οι Μαυρόγατες φρόντισαν να μπουν με νίκη στη League Phase. Στο «Στάδιο του Φωτός» η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 της Άλκμααρ και άρχισε ιδανικά τη διοργάνωση. Το σύνολο του Λε Μπρις είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του ημιχρόνου και στο 25’ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ίσιντορ. Η κομβική στιγμή του ματς ήρθε στο 64ο λεπτό όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Λε Φε διαμόρφωσε το 1-0. Η Αλκμααρ απείλησε, αλλά δεν μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσα.

Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν στην Αυστρία Στουρμ Γκρατς και Ρεν. Οι Γάλλοι, οι οποίοι θα υποδεχθούν στην 2η αγωνιστική τον ΟΦΗ, μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 10ο λεπτό βρήκαν δίχτυα με τον Τόμασον, αλλά λίγο αργότερα το γκολ ακυρώθηκε. Οι Αυστριακοί πανηγύρισαν στο 34ο λεπτό με τον Κόλερ, αλλά ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τη Ρεν να θέλει, αλλά να μην μπορεί.



Χάποελ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-0

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς της Χάποελ Μπεερ Σέβα με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Χωρίς ρυθμό η αναμέτρηση, ελάχιστες φάσεις, με τους Κροάτες να έχουν δυο - τρεις καλές στιγμές με τον Όρσιτς, αλλά όχι και τον τρόπο να σκοράρουν.