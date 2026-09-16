Europa League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η 1η ημέρα των αναμετρήσεων της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τις Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Χάποελ Μπιερ Σεβά και Στουρμ Γκρατς να μένουν ισόπαλες.
Αντιθέτως νίκες πήραν η Σπάρτα Πράγας, η Ομόνοια που έκανε την έκπληξη επί της Θέλτα, η Μπενφίκα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Λιόν, η Σάντερλαντ, αλλά ο Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή είναι 5ος στη βαθμολογία.
Η Βαθμολογία
- Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)
- Μπενφίκα 3 (2-0)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)
- Λιόν 3 (2-1)
- Ολυμπιακός 3 (2-1)
- Ομόνοια 3 (1-0)
- Σάντερλαντ 3 (1-0)
- Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)
- - - - - - - -
- Ρεν 1 (0-0)
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)
- Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Σάλτσμπουργκ
- Βικτόρια Πλζεν
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Μαρσέιγ
- Χόφενχαϊμ
- Γιουβέντους
- Ναϊμέγκεν
- Τορένσε
- Λέφσκι Σόφιας
- ΟΦΗ
- - - - -
- Λίλεστρομ
- Λεχ Πόζναν
- Σέλτικ
- Μπεσίκτας
- Φερεντσβάρος
- Γιαγκελόνια 0 (1-2)
- Άντερλεχτ 0 (1-2)
- Θέλτα 0 (0-1)
- Αλκμάαρ 0 (0-1)
- Μίλαν 0 (0-2)
- Τσέλιε 0 (0-2)
- Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)
Αποτελέσματα 1ης Ημέρας (16/09)
Ομόνοια - Θέλτα 1-0
Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1
Άντερλεχτ - Λυών 1-2
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0
Μίλαν - Μπενφίκα 0-2
Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0
Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0
Πρόγραμμα 2ης Ημέρας (17/09)
ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45
Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 19:45
Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 22:00
Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 22:00
Λίλεστρομ - Τορένσε 22:00
Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 22:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 22:00
Σέλτικ - Φερεντσβάρος 22:00
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