Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η 1η ημέρα των αναμετρήσεων της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τις Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Χάποελ Μπιερ Σεβά και Στουρμ Γκρατς να μένουν ισόπαλες.

Αντιθέτως νίκες πήραν η Σπάρτα Πράγας, η Ομόνοια που έκανε την έκπληξη επί της Θέλτα, η Μπενφίκα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Λιόν, η Σάντερλαντ, αλλά ο Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή είναι 5ος στη βαθμολογία.

Η Βαθμολογία

Σπάρτα Πράγας 3 (4-1) Μπενφίκα 3 (2-0) Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0) Λιόν 3 (2-1) Ολυμπιακός 3 (2-1) Ομόνοια 3 (1-0) Σάντερλαντ 3 (1-0) Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)

- - - - - - - - Ρεν 1 (0-0) Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0) Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0) Κρίσταλ Πάλας Μπόρνμουθ Ρεάλ Σοσιεδάδ Σάλτσμπουργκ Βικτόρια Πλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μαρσέιγ Χόφενχαϊμ Γιουβέντους Ναϊμέγκεν Τορένσε Λέφσκι Σόφιας ΟΦΗ

- - - - - Λίλεστρομ Λεχ Πόζναν Σέλτικ Μπεσίκτας Φερεντσβάρος Γιαγκελόνια 0 (1-2) Άντερλεχτ 0 (1-2) Θέλτα 0 (0-1) Αλκμάαρ 0 (0-1) Μίλαν 0 (0-2) Τσέλιε 0 (0-2) Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)

Αποτελέσματα 1ης Ημέρας (16/09)

Ομόνοια - Θέλτα 1-0

Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

Άντερλεχτ - Λυών 1-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0

Μίλαν - Μπενφίκα 0-2

Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0

Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0

Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0

Πρόγραμμα 2ης Ημέρας (17/09)

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45

Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 19:45

Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 22:00

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 22:00

Λίλεστρομ - Τορένσε 22:00

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 22:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 22:00

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 22:00

