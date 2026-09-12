Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά προηγήθηκε 2-0 της Μίλαν, όμως με δύο γκολ του Μορέιρα, οι Ροσονέρι πήραν την ισοπαλία, 2-2, στο Ολίμπικο.

Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά έδειχνε ότι μπορεί να κάνει το 4/4 στη Serie A, εντούτοις η Μίλαν επέστρεψε από το 2-0 και πήρε την ισοπαλία, 2-2, στο Ολίμπικο, χαρη σε δύο τέρματα του Μορέιρα.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους Ρωμαίους, που προηγήθηκαν στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης με κοντινή προβολή του Κανσελιέρι μετά από μπαλιά του Τσακάνι. Στο 39' δε, ο Νόσλιν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με διπλή προσπάθεια, αφού η πρώτη κατέληξε στο δοκάρι.

Οι Ροσονέρι κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς στο 65', όταν ο Μορέιρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα από πλάγια θέση μετά από μπαλιά του Πούλιτσιτς, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης επανέφερε την ισορροπία με συρτό σουτ!

Νωρίτερα, Τζένοα και Φροζινόνε έμειναν στο 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 14' με γκολ του Κβερνάτζε, με τους Γενοβέζους να χάνουν πέναλτι με τον Κολόμπο στο 45+1' και εντέλει να παίρνουν τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ του Βάσκες στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης.