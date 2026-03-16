Ο Λεάο σκόρπισε τον... πανικό στην ομάδα του όταν αντέδρασε έντονα στη διάρκεια της αλλαγής του στο ματς με τη Λάτσιο.

Ο Λεάο τα έκανε άνω-κάτω στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Λάτσιο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αντέδρασε έντονα στην απόφαση του προπονητή και αρχικά αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μενιάν πλησίασε τον συμπαίκτη του και τον έπεισε να κατευθυνθεί προς τον πάγκο, με τον Λεάο να δείχνει έντονη δυσφορία για την απόφαση του Ιταλού. Ο κόουτς της Μίλαν δεν άλλαξε γνώμη, προσπάθησε να τον αγκαλιάσει για να τον ηρεμήσει, αλλά ο Πορτογάλος τον απώθησε. Θυμίζουμε ότι οι Ροσονέρι ηττήθηκαν 1-0 στο Ολίμπικο από τη Λάτσιο και έμειναν στο -8 από την κορυφή και την Ίντερ.