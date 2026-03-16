Μίλαν: Άνω - κάτω, ο Λεάο έσπρωξε τον Αλέγκρι
Ο Λεάο τα έκανε άνω-κάτω στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Λάτσιο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αντέδρασε έντονα στην απόφαση του προπονητή και αρχικά αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μενιάν πλησίασε τον συμπαίκτη του και τον έπεισε να κατευθυνθεί προς τον πάγκο, με τον Λεάο να δείχνει έντονη δυσφορία για την απόφαση του Ιταλού. Ο κόουτς της Μίλαν δεν άλλαξε γνώμη, προσπάθησε να τον αγκαλιάσει για να τον ηρεμήσει, αλλά ο Πορτογάλος τον απώθησε. Θυμίζουμε ότι οι Ροσονέρι ηττήθηκαν 1-0 στο Ολίμπικο από τη Λάτσιο και έμειναν στο -8 από την κορυφή και την Ίντερ.
Rafael Leao salió al minuto 66' en el choque de Milan ante Lazio— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 15, 2026
Y el portugués no estaba muy contento con Allegri ic.twitter.com/CIFbaOoitE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.