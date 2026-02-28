«Στις προτεραιότητες της Μίλαν για το καλοκαίρι ο Καρέτσας»

Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα παραμένει... ζεστό στην Ιταλία με τη Μίλαν να εμφανίζεται ως μία από τις ομάδες που θα μπουν δυναμικά στη διεκδίκηση του.

Το καλοκαίρι που έρχεται αναμένεται να είναι ιδιαίτερα... καυτό για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς οι μνηστήρες που περιμένουν στη... γωνία είναι δεκάδες και πλέον η Γκενκ γνωρίζει ότι ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα του.

Το ενδιαφέρον της Μίλαν είναι εδώ και καιρό γνωστό ωστόσο στην Ιταλία κάνουν... αναβάθμιση σε αυτό το «φλερτ». Σύμφωνα με το «tuttomercato», ο ιταλικός σύλλογος έχει θέσει ως προτεραιότητα, σε περίπτωση που μπει στο Champions League της νέας σεζόν, να αποκτήσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η διοίκηση θέλει να αποκτήσει έναν παίκτη που θα κάνει τη διαφορά στα χέρια του Αλέγκρι και θα δώσει μία διαφορετική χροιά στην επιθετική της γραμμή. Αυτό το βλέπουν στο πρόσωπο του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού, συγκρίνοντάς τον ως μία περίπτωση Μπραχίμ Ντίαζ όταν είχε αποκτηθεί.

Επίσης, γίνεται αναφορά στις ομάδες που... κοντράρει η Μίλαν για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, καθώς τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Λειψία με τον Άγιαξ έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, με την αποτίμηση του να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, στο Gazzetta σας είχαμε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ποσό με το οποίο η Γκενκ θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να ξεκινά από τα 45 εκατ. ευρώ, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την περίπτωση του για τη Μίλαν.