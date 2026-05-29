Καφού: «Όλοι οι παίκτες της Μίλαν θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό του Champions League»

Ο Καφού σε συνέντευξη του έσπευσε να υποστηρίξει τους παίκτες της Μίλαν και τον Αλέγκρι, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να είναι στον τελικό του Champions League.

Η Μίλαν μια αγωνιστική πριν το φινάλε ηττήθηκε με ανατροπή από την Κάλιαρι (2-1) και πέταξε το εισιτήριο για το Champions League, με την Κόμο του Δουβήκα να βρίσκεται για πρώτη φορά στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Καφού υποστήριξε τους παίκτες των Ροσονέρι και τόνισε ότι θα μπορούσαν να είναι εκείνοι στο μεγάλο τελικό που πλησιάζει (30/5).

Μόνο καλό δεν λες το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο της Μιλαν με τους ιθύνοντες της ομάδας να ψάχνουν τον άνθρωπο που θα μπορέσει να οδηγήσει το σύλλογο στη νέα εποχή. Η καρέκλα του Αλέγκρι... τρίζει και πιθανός αντικαταστάτης σύμφωνα με ρεπορτάζ είναι ο Ποτσετίνο. Ωστόσο ο Καφού, όντας και πρώην παίκτης των Ροσονέρι μίλησε σε συνέντευξη του και υποστήριξε προπονητή και επιτελείο.

Πιο συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος όπου πέρασε και αυτός από τους Μιλανέζους τόνισε ότι όσοι βρίσκονται στο ρόστερ θα μπορούσαν να αγωνίζονται στη Παρί Σεν Ζερμέν ή στην Άρσεναλ που έχουν ραντεβού το Σάββατο στο μεγάλο τελικό του Champions League.

Former #Milan and Brazil legend Cafu claims 'All Milan's players are good enough' to play for #PSG or #Arsenal, ahead of Saturday's UEFA #ChampionsLeague final.



"It’s a shame they didn’t qualify for the Champions League, but that doesn’t mean they are not good players." pic.twitter.com/p6ZzJJhmDQ May 28, 2026

Ο Καφού χαρακτηριστικά αναφέρε: «Πάντα θέλουμε το καλύτερο για την Μίλαν και πάντα ελπίζουμε να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Δεν έγινε αυτή τη φορά, αλλά ελπίζουμε να επιστρέψουν στο Champions League τη νέα σεζόν. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα αποφασίσει τι είναι σωστό και τι λάθος για την Μίλαν.Υπάρχει ένα επιτελείο που παίρνει τις αποφάσεις αλλά ως υποστηρικτής της Μίλαν πάντα ελπίζω να την βλέπω όλο και πιο δυνατή».

Στην συνέχεια όταν ρωτήθηκε ποιοι παίκτες από το φετινό ρόστερ θα μπορούσαν να παίζουν στην Παρί ή στην Άρσεναλ απάντησε: «Όλοι τους επειδή είναι καλοί παίκτες».

