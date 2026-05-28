Ρεπορτάζ του Athletic αναφέρει πως οι άνθρωποι της Μίλαν συναντήθηκαν με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Οι ιθύνοντες της Μίλαν ψάχνουν τον άνθρωπο που θα καθοδηγήσει το κλαμπ στη νέα εποχή μετά τη... σκούπα που ακολούθησε την απώλεια της εξόδου στο Champions League, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να παρουσιάζεται ως ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Όπως αναφέρει το Athletic, οι Ροσονέρι συναντήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με τον Αργεντινό προπονητή, ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ αλλά το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με τη λήξη του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι είχε αναφέρει μερικούς μήνες πριν πως θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Αμερικανούς, εντούτοις μία καλή πρόταση θα μπορούσε να τον δελεάσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αξίζει πάντως να υπενθυμιστεί πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, ως φαβορί για να καθίσει στον πάγκο της Μίλαν, λογίζεται ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος αποχωρεί από την Μπόρνμουθ.