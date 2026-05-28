Μίλαν: Συναντήθηκαν με Ποτσετίνο οι άνθρωποι της ομάδας
Οι ιθύνοντες της Μίλαν ψάχνουν τον άνθρωπο που θα καθοδηγήσει το κλαμπ στη νέα εποχή μετά τη... σκούπα που ακολούθησε την απώλεια της εξόδου στο Champions League, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να παρουσιάζεται ως ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Όπως αναφέρει το Athletic, οι Ροσονέρι συναντήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με τον Αργεντινό προπονητή, ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ αλλά το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με τη λήξη του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι είχε αναφέρει μερικούς μήνες πριν πως θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Αμερικανούς, εντούτοις μία καλή πρόταση θα μπορούσε να τον δελεάσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αξίζει πάντως να υπενθυμιστεί πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, ως φαβορί για να καθίσει στον πάγκο της Μίλαν, λογίζεται ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος αποχωρεί από την Μπόρνμουθ.
Mauricio Pochettino met with representatives from AC Milan over its vacant head coach position.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 28, 2026
The meeting took place last week ahead of the USMNT’s World Cup camp in Georgia.
Pochettino’s contract with the United States Soccer Federation (USSF) expires after this summer’s… pic.twitter.com/z5GqaG30KX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.