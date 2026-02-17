Ο άλλοτε επιθετικός της Νάπολι, Βίκτορ Όσιμεν, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξη για τον ρατσισμό και την άσχημη συμπεριφορά που βίωσε από την πρώην ομάδα του.

Η Γαλατάσαραϊ αντιμετωπίζει σήμερα στην Πόλη (17/02, 19:45) τη Γιουβέντους στα πλαίσια του πρώτο αγώνα Play-offs του Champions League, με στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ενόψει αυτού του κρίσιμου αγώνα λοιπόν, ο αστέρας των πρωταθλητών Τουρκίας, Βίκτορ Όσιμεν, παραχώρησε μια συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Εκεί ο 27χρόνος διεθνής μίλησε για τη νέα του ζωή στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στην πρώην ομάδα του, τη Νάπολι και τις δύσκολες στιγμές και τον ρατσισμό που βίωσε στον ιταλικό νότο, οι οποίες τον ώθησαν στην πόρτα της εξόδου.

«Λυπάμαι τους οπαδούς, ειδικά επειδή δεν έχω μιλήσει ποτέ για το τι συνέβη. Μερικοί από αυτούς εμφανίστηκαν στο σπίτι μου ζητώντας εξηγήσεις. Μιλήσαμε και τους ζήτησα να βάλουν τους εαυτούς τους στη θέση μου. Αφού η Νάπολι δημοσίευσε αυτό το βίντεο στο TikTok, τότε έσπασε μέσα μου».

«Οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει ένα πέναλτι, ο καθένας μπορεί να χλευαστεί γι' αυτό. Η Νάπολι το έκανε μόνο σε μένα, και μάλιστα με ορισμένα άσχημα υπονοούμενα. Έπεφτα συνεχώς θύμα ρατσιστικών προσβολών και τότε πήρα την απόφασή μου: είπα "Θέλω να φύγω"».

Επιπλεόν εξομολογήθηκε πως δεν επιθυμεί να έχει καμία αναμνήση από αυτή του την εμπειρία, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Μάλιστα, έσβησα τις φωτογραφίες μου με τη φανέλα της Νάπολι από το Instagram μου, και άδραξαν (η διοίκηση) την ευκαιρία να στρέψουν τους οπαδούς εναντίον μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι η κόρη μου, για μένα, είναι περισσότερο Ναπολιτάνα παρά Νιγηριανή».

Ακόμη σχετικά με τη σχέση του με τον πρόεδρο του συλλόγου, Ντε Λαουρέντις και το πως δέχτηκε την απόφαση του να αποχωρήσει, είπε: «Είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι μπορούσα να φύγω το επόμενο καλοκαίρι, αλλά η άλλη πλευρά δεν τήρησε πλήρως την υπόσχεσή της. Προσπάθησαν να με στείλουν να παίζω παντού, μου φέρθηκαν σαν σκυλί. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο... Δούλεψα τόσο σκληρά για να προωθήσω την καριέρα μου, που δεν μπορούσα να δεχτώ τέτοιου είδους μεταχείριση. Δεν είμαι μαριονέτα κανενός».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νέα του ζωή και το ευχάριστο και μη τοξικό κλίμα που επικράτει στη Γαλατάσαραϊ σημειώνοντας ότι: «Είμαι πλέον σε έναν σύλλογο και σε μια πόλη που αγαπώ πολύ. Ήμουν τυχερός που βρέθηκα στη Γαλατασαράι. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτόν τον σύλλογο και την αγάπη αυτών οπαδών».

Τέλος σχετικά με τον σημερινό κρίσιμο αγώνα εναντίον της Γιουβέντους, ο Νιγηριανός επιθετικός σχολίασε: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στην Τουρκία και τώρα ήρθε η ώρα να δείξουμε την ποιότητά μας και στην Ευρώπη».

Ο Όσιμεν αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν (2020-24) με τη φανέλα των «παρτενοπέι», πετυχαίνοντας 76 γκολ σε 133 αγώνες, ενώ υπήρξε κομβικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2022-2023, το πρώτο μετά από 32 χρόνια για τους «Ατζούρι».