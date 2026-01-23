Η Γαλατάσαραϊ πραγματοποίησε την χειμερινή προσθήκη του Ολλανδού, Νόα Λανγκ, ως δανεικό από την Νάπολι.

H Γαλατάσαραϊ μπήκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και ήρθε σε συμφωνία με τη Νάπολι για τον εξάμηνο δανεισμό του Νόα Λανγκ αντί δύο εκατομμυρίων ευρώ συν οψιόν αγοράς 30 εκατομμύρια.

Ο 26χρονος Ολλανδός, που αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, τη φετινή σεζόν με τους Παρτενοπέι πραγματοποίησε 17 εμφανίσεις, ενώ πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ. Ξεκίνησε από την HION Ρότερνταμ της Ολλανδίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Άγιαξ ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Αίαντα μέχρι την πρώτη ομάδα, την Κλαμπ Μπριζ και την Αϊντχόφεν.

Στην PSV, όπου πανηγύρισε και τον τίτλο του ολλανδικού πρωταθλήματος δύο συνεχόμενες χρονιές, κατέγραψε συνολικά 19 γκολ και 14 ασίστ σε συνολικά 63 εμφανίσεις. Η μετακίνησή του στην Νάπολι δεν εξελίχτηκε όπως θα ήθελε, καθώς είχε δυσκολία στο να καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε. Έτσι, θα συνεχίσει στην τουρκική ομάδα, η οποία βλέπει τον Λανγκ ως έναν παίκτη που θα συμβάλει τα μέγιστα στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού.