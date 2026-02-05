Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στον χθεσινό αγώνα της Γαλατάσαραϊ, όταν ο Αχμέντ Κουτουτσού έχασε τις αισθήσεις του μετά από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η Γαλατάσαραϊ υποδέχθηκε χθες (04/02) την Ιστανμπούλσπορ, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Τουρκίας και επικράτησε με 3-1, ωστόσο ένα πολύ άσχημο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην αρχή του δευτέρου μέρους επισκίασε τη μεγάλη αυτή νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη κιόλας επίθεση των γηπεδούχων μετά την ανάπαυλα, στο 46ο λεπτό, ο Αχμέντ Κουτουτσού, βρισκόταν στη μικρή περιοχή και προσπάθησε να στείλει την μπάλα με κεφαλιά στην εστία

Εκείνη τη στιγμή όμως, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Ισά Ντογάν, βγήκε με ορμή έξω από το τέρμα του για να διώξει την μπάλα με γροθιά και συγκρούστηκε σφοδρά με τον Τούρκο επιθετικό, βρίσκοντας τον στο κεφάλι.

Η ισχυρή αυτή σύγκρουση προκάλεσε την άμεση πτώση και των δύο παικτών στο έδαφος από τον πόνο. Ο Ντογάν άρπαξε το πρόσωπό του, ενώ ο Κουτουτσού ήταν ξαπλωμένος στο γήπεδο και φαινόταν να είναι να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ο διαιτητής διέκοψε αμέσως το παιχνίδι και κάλεσε το ιατρικό προσωπικό να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Παίκτες και από τις δύο ομάδες, με μπροστάρη τον Γιλμάζ, έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να βοηθήσουν τους συμπαίκτες τους που ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο χαοτική. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν με λεπτομέρεια τη συγκλονιστική στιγμή που οι ποδοσφαιριστές προσπαθούσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον 25χρόνο διεθνή για να αποτρέψουν το εγκεφαλικό επεισόδιο.

💥 Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan çarpıştı!



Hakem, sağlık görevlilerini sahaya davet etti. pic.twitter.com/9ZqYNLS7s0 — A Spor (@aspor) February 4, 2026

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ασθενοφόρα στάλθηκαν γρήγορα στο γήπεδο και αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό, οι δύο παίκτες μεταφέρθηκαν εκτός γηπέδου με φορεία και διακομίστηκαν γρήγορα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο «A Haber», οι αρχικές εξετάσεις δείχνουν ότι ο τερματοφύλακας της Ιστανμπούλσπορ υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό, ενώ ο Αχμέντ Κουτουτσού παραμένει στο νοσοκομείο και παρακολουθείται στενά για πιθανές σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Γαλατασαράι, Οκάν Μπουρούκ, εξέφρασε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μετά το ατυχές περιστατικό σημειώνοντας πως: «Ήταν μια ατυχής σύγκρουση και εύχομαι και στους δύο ταχεία ανάρρωση. Ο τερματοφύλακας Ισά φαίνεται να έχει κάταγμα οστού, ελπίζω να αναρρώσει γρήγορα».