Η Νάπολι ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Μπαντιασίλε ως δανεικό με οψιόν αγοράς.

Μεταγραφική δραστηριότητα για τους Παρτενοπέι, αφού ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι για την παραχώρηση του Μπενουά Μπαντιασίλε.

Ο 25χρόνος στόπερ θα είναι δανεικός στην Νάπολι με δανεισμό αξίας 3 εκατ. ευρώ και μπόνους που μπορεί να εξασφαλίσει στους μπλε επιπλέον 1 εκατ. ευρώ. Η μόνη εκκρεμότητα προς στιγμήν είναι να συμφωνήσει ο πρόεδρος της Νάπολι, Ντε Λαουρέντις για τα μπόνους που ζητά η Τσέλσι. Οι δύο ομάδες συμφώνησαν στην οψιόν αγοράς, η οποία κυμαίνεται στα 27 εκατ. ευρώ.

Ο Μπαντιασίλε δεν είχε βασικό ρόλο στη Τσέλσι και με χρηματιστηριακή αξία στα 18 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως οι Μπλε έκαναν ένα καλό deal, με τους Παερτενοπέι να ελπίζουν πως ο ποδοσφαιριστής θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι της Νάπολι προκειμένου να βοηθήσει αγωνιστικά την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.