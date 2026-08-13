Η Νάπολι έχει βγει στη μεταγραφική αγορά για επιθετικό μετά την πώληση του Λουκάκου και φαίνεται πως τον έχει βρει στο όνομα του Γκαμπριέλ Ζεσούς της Άρσεναλ.

Η Νάπολι ψάχνει την αντικατάσταση του Λουκάκου - ο οποίος πωλήθηκε στη Φενέρμπαχτσε - και φαίνεται πως ρίχνει ματιές στη Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιταλικός σύλλογος στοχεύει στον Γκάμπριελ Ζεσούς της Άρσεναλ, η οποία θα ήταν διατεθειμένη να ακούσει προσφορές για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Οι δύο ομάδες, μάλιστα, είναι σε συζητήσεις για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

Το συμβόλαιο του 29χρόνου με την Άρσεναλ λήγει το καλοκαίρι του 2027, με τους Κανονιέρηδες να πρέπει να κινηθούν άμεσα σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο, προκειμένου να έχουν οικονομικό όφελος από τον παίκτη. Ο Ζεσούς βρίσκεται από το 2022 στην Άρσεναλ και τη περασμένη σεζόν είχε 27 συμμετοχές, 7 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η χρηματιστηριακή αξία του βραχύσωμου επιθετικού ορίζεται στα 17 εκατ. ευρώ.