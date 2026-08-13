Νάπολι: Στοχεύει σε Γκαμπριέλ Ζεσούς
Η Νάπολι ψάχνει την αντικατάσταση του Λουκάκου - ο οποίος πωλήθηκε στη Φενέρμπαχτσε - και φαίνεται πως ρίχνει ματιές στη Premier League.
Πιο συγκεκριμένα, ο ιταλικός σύλλογος στοχεύει στον Γκάμπριελ Ζεσούς της Άρσεναλ, η οποία θα ήταν διατεθειμένη να ακούσει προσφορές για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Οι δύο ομάδες, μάλιστα, είναι σε συζητήσεις για την πώληση του ποδοσφαιριστή.
Το συμβόλαιο του 29χρόνου με την Άρσεναλ λήγει το καλοκαίρι του 2027, με τους Κανονιέρηδες να πρέπει να κινηθούν άμεσα σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο, προκειμένου να έχουν οικονομικό όφελος από τον παίκτη. Ο Ζεσούς βρίσκεται από το 2022 στην Άρσεναλ και τη περασμένη σεζόν είχε 27 συμμετοχές, 7 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η χρηματιστηριακή αξία του βραχύσωμου επιθετικού ορίζεται στα 17 εκατ. ευρώ.
🚨🔵⚪️ Napoli are aware of conditions to sign Gabriel Jesus and talks took place on club side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Deal now depends on Napoli exits (more needed after Lukaku) and agreement on personal terms. But talks underway. 🇧🇷
🎥🇮🇹 https://t.co/98Ph5jDVYH pic.twitter.com/L3tfTxvSnM
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