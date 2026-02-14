Κάτρης: «Έιμαι έτοιμος να προσφέρω όποτε θελήσει ο προπονητής και σε όποια θέση επιθυμεί»

Τα λόγια του Γιώργου Κάτρη πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κάτρης μίλησε στην Cosmote TV πριν από τον αγώνα με την ΑΕΛ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Κυριακή (15/02-21:00) στη Λεωφόρο. Οι δηλώσεις του αυτές θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αναφέρθηκε κι εκείνος στην απογοήτευση που υπήρξε μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ, αλλά και τη δυσκολία που κρύβει το ματς με τους «βυσσινί», η οποία όμως δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, αν εκείνος και οι συμπαίκτες του μείνουν πιστοί στο πλάνο που θα καταστρωθεί.

Τέλος, μίλησε για το σκεπτικό της επιστροφής του, που ήταν να δουλέψει και να βοηθήσει την ομάδα συμπληρώνοντας πως όποτε αποφάσισει ο προπονητής να τον χρησιμοποιήσει εκείνος θα είναι έτοιμος, σε όποια θέση κι αν κληθεί να παίξει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιώργος Κάτρης

Η ομάδα έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό Κυπέλλου και τώρα πλέον πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι πρέπει να κάνετε από εδώ και στο εξής προκειμένου αυτοί οι στόχοι που υπάρχουν μπροστά σας, να γίνουν πραγματικότητα;

«Πράγματι η ομάδα δυσκολεύτηκε στο Κύπελλο. Αποκλειστήκαμε και είμαστε απογοητευμένοι γι’ αυτό. Όμως θα προσπαθήσουμε να μείνουμε ενωμένοι, να διατηρήσουμε το ομαδικό κλίμα που είχαμε ειδικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μας βοήθησε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο πλάνο και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να συνεχίσουμε και να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Προφανώς θα παίξετε διαφορετικά στο ματς με την ΑΕΛ συγκριτικά με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσετε μια ομάδα που έχει βελτιωθεί, με νέο προπονητή και αρκετούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσετε με νίκες στο πρωτάθλημα;

«Πιστεύω πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως κάθε παιχνίδι. Θεωρώ πως επειδή το ματς είναι στην έδρα μας θα πρέπει να μπούμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, να κρατήσουμε τη μπάλα, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και νομίζω πως το γκολ θα έρθει. Αν παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο, νομίζω πως δεν θα έχουμε πρόβλημα»

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που επέστρεψες στην ομάδα. Έχεις μπει μάλιστα στο rotation παίζοντας κάποια ματς στη μεσαία γραμμή, ως μπακ χαφ και ως κεντρικός αμυντικός. Το περίμενες πως θα επέστρεφες και θα σου δινόταν τόσο γρήγορα η ευκαιρία να αρχίζεις να παίρνεις χρόνο συμμετοχής;

«Δεν ήξερα για το πότε θα ξεκινήσω να παίρνω χρόνο συμμετοχής. Γύρισα με ένα σκεπτικό. Να δουλέψω και να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα. Από εκεί και πέρα όποτε θέλει να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής και σε όποια θέση θέλει να με χρησιμοποιήσει, είμαι έτοιμος να προσφέρω και αυτό προσπαθώ να κάνω».