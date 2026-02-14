Σίγκμα Όλομουτς - Βικτόρια Πλζεν 1-2: Νίκησε ξανά και έρχεται ΟΑΚΑ με ανεβασμένο ηθικό
Η Βικτόρια Πλζεν, λίγο πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό ενόψει των νοκ άουτ του Europa League, επικράτησε και στην έδρα της Σίγκμα Όλομουτς με 2-1 σημειώνοντας την τέταρτη σερί της νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και στο 17' ο Λαουάλ πήρε το ριμπάουντ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Η απάντηση ήρθε από τους γηπεδούχους στο 22' με τον Στουρμ, που με ωραία σόλο ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ισορροπήσει το ματς. Λίγο πριν την ανάπαυλα, η Πλζεν ανέκτησε το προβάδισμα στο 45' με κεφαλιά του Κρικτς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χροσόφσκι.
Η ομάδα του Χίσκι συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό και στο β' μέρος, αν και στο 67' αναγκάστηκε να αποχωρήσει ο Λαουάλ, καθώς ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Η Όλομουτς έγινε πιο απειλητική τα τελευταία λεπτά, αλλά η αμυντική λειτουργία της Πλζεν λειτούργησε σωστά με το 2-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα.
Θυμίζουμε ότι οι Τσέχοι αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 26 του μήνα στην Ντούσαν Αρένα.
Βικτόρια Πλζεν (4-2-3-1): Βιγκέλε, Μέμιτς, Κρικτς, Γεμέλκα, Ντόσκι (78' Σπάτσιλ), Τσερβ, Χροσόφσκι, Σουαρέ, Λάντρα (67' Σόκχα), Βισίνσκι (77' Καλντέτς), Λαουάλ (67' Βίντρα)
