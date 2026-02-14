Η Βικτόρια Πλζεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League, συνέχισε το νικηφόρο σερί της, καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα της Σίγκμα Όλομουτς (2-1).

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και στο 17' ο Λαουάλ πήρε το ριμπάουντ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Η απάντηση ήρθε από τους γηπεδούχους στο 22' με τον Στουρμ, που με ωραία σόλο ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ισορροπήσει το ματς. Λίγο πριν την ανάπαυλα, η Πλζεν ανέκτησε το προβάδισμα στο 45' με κεφαλιά του Κρικτς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χροσόφσκι.

Η ομάδα του Χίσκι συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό και στο β' μέρος, αν και στο 67' αναγκάστηκε να αποχωρήσει ο Λαουάλ, καθώς ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Η Όλομουτς έγινε πιο απειλητική τα τελευταία λεπτά, αλλά η αμυντική λειτουργία της Πλζεν λειτούργησε σωστά με το 2-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Θυμίζουμε ότι οι Τσέχοι αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 26 του μήνα στην Ντούσαν Αρένα.

Βικτόρια Πλζεν (4-2-3-1): Βιγκέλε, Μέμιτς, Κρικτς, Γεμέλκα, Ντόσκι (78' Σπάτσιλ), Τσερβ, Χροσόφσκι, Σουαρέ, Λάντρα (67' Σόκχα), Βισίνσκι (77' Καλντέτς), Λαουάλ (67' Βίντρα)

