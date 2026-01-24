Με τον Τάσο Δουβίκα να οδηγεί το άρμα με δυο γκολ, η Κόμο συνέτριψε με 6-0 την Τορίνο στην πιο ευρεία νίκη της ιστορίας της και παρέμεινε σε τροχιά Ευρώπης.

Κεφάτος Δουβίκας, «αχόρταγη» Κόμο! Ο Έλληνας επιθετικός σάλπισε την επίθεση απέναντι στην Τορίνο, καθώς με δυο δικά του γκολ οδήγησε την ομάδα του στον θρίαμβο με 6-0 και στην πιο ευρεία νίκη που έχει πανηγυρίσει ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της.

Μόλις στο 8΄ο Δουβίκας έφυγε στην πλάτη της άμυνας κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 1-0, με τον Μπατουρίνα να παίρνει τη σκυτάλη οκτώ λεπτά αργότερα για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 59΄ο Ντα Κούνια έγραψε το 3-0 από το σημείο του πέναλτι, στο 66΄πάρει και πάλι τη σκυτάλη ο Δουβίκας ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλό του και πλάσαρε υπέροχα μέσα από την περιοχή. Κάπως έτσι ο Έλληνας επιθετικός έφτασε αισίως τα 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ως ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό τερμάτων σε ολόκληρο το ρόστερ των Ιταλών!

Τα γκολ των Κουν (70΄) και Κακερέτ (76΄) που ακολούθησαν διαμόρφωσαν το τελικό 6-0, σκορ που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Κόμο, η οποία έκανε back-to-back νίκες και ανέβηκε προσωρινά στην 5η θέση της Serie A.