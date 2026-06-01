Θετική άποψη για τον στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα έχει οι αθλητικός διευθυντής της Κόμο.

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι ένας κομβικός παίκτης για τον Ολυμπιακό.

Ο 24χρονος (20/2/02) Ιταλός στόπερ εδώ και μέρες αναφέρεται ότι είναι στο στόχαστρο της Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Φυσικά για να τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μπουν στα ταμεία του αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν παίκτη, που είναι υποψήφιος ακόμα και για την εθνική Ιταλίας. Ο Πιρόλα, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028 μετράει συνολικά 66 συμμετοχές με τους Πειραιώτες, σημείωσε 1 γκολ κι έδωσε και μία ασίστ.

Στην Ιταλία έχει καλό όνομα, τον γνωρίζουν οι ομάδες και ενδεικτικές είναι και οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Κόμο. Ο Κάρλο Αλμπέρτο ​​Λούντι μίλησε στο Radio Anch'io Lo Sport για την Κόμο και ρωτήθηκε για τον Πιρόλα.

«Θα μπορούσε ο Πιρόλα, που μεγάλωσε στην ακαδημία νέων της Ίντερ και ήταν αρχηγός της ομάδας Κ21, να είναι ο αντικαταστάτης του Ντιέγκο Κάρλος, ο οποίος επέστρεψε στην Τουρκία;», ήταν η ερώτηση στον Λούντι, ο οποίος απάντησε:

«Ο Πιρόλα είναι σίγουρα ένας καλός παίκτης. Τον γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, τα ονόματα είναι αρκετά σχετικά. Μπορώ να εκφράσω μια θετική άποψη από τεχνικής άποψης, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Η κατάσταση του Ντιέγκο Κάρλος βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Είναι πλέον πίσω στην Τουρκία με την πρώην ομάδα του, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Αξιολογούμε πολλές καταστάσεις και πρέπει να τις επιλύσουμε πριν βγούμε στην αγορά».

