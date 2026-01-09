Έσταξε... μέλι για τον Δουβίκα ο Φάμπρεγας: «Όταν βλέπεις τα γκολ που έχει σκοράρει, είναι από "καθαρό" σέντερ φορ»

Ο Τάσος Δουβίκας εντυπωσιάζει με την Κόμο και ο Σεσκ Φάμπρεγας τον υμνεί με κάθε ευκαιρία για τις επιδόσεις του.

Το δικό του όνειρο ζει στην Ιταλία ο Τάσος Δουβίκας καθώς αποτελεί από τα βασικά στελέχη της Κόμο στην προσπάθεια του για ευρωπαϊκό εισιτήριο ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 26χρονος φορ έχει φτάσει τα έξι γκολ σε 18 παιχνίδια πρωταθλήματα και τα εννιά σε συνολικά 20 σε όλες τις διοργανώσεις, κάνοντας τον Σεσκ Φάμπρεγας να τον αποθεώνει με κάθε ευκαιρία.

Ο Ισπανός προπονητής δείχνει την εκτίμησή του στο πρόσωπο του Έλληνα φορ και για ακόμη μία φορά αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια προς το πρόσωπο του.

Χαρακτηριστικά, είπε:

«Πέρυσι, όταν θέλαμε να φέρουμε έναν επιθετικό, υπήρχαν τρία ονόματα στο τραπέζι. Τον πήραμε γιατί όπου κι αν ήταν πάντα έβαζε γκολ. Στην Ισπανία κινούνταν διαφορετικά, είναι δυνατός και επιτίθεται στο χώρο.

Φαινόταν ότι είχε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Όταν βλέπεις τα γκολ που έχει σκοράρει, είναι γκολ «καθαρού» σέντερ φορ. Ξέρει να διαβάζει πώς δυσκολεύεται ο αμυντικός, εναντίον ποιου παίζει, μυρίζεται πότε πρέπει να επιτεθεί και πότε να έρθει να πάρει την μπάλα.

Όταν ήρθε εδώ, το ζήτημα ήταν περισσότερο το παιχνίδι υποστήριξης, να υποδέχεται την μπάλα. Γιατί ο Χόιλουντ ή ο Λουκάκου πάντα αποδίδουν; Γιατί ο Λαουτάρο είναι το νούμερο ένα στην Ιταλία;

Επειδή ξέρουν τι να κάνουν όταν τους φτάνει η μπάλα και μπορούν να σε καταστρέψουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί του γιατί όταν δουλεύεις με τέτοιους παίκτες και έπειτα στη συνέχεια βελτιώνονται στο γήπεδο, για μένα αυτό μετράει πολύ».