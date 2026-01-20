Πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού προορίζεται για αντικαταστάτης του Μανδά στη Λάτσιο

Όσο ο Χρήστος Μανδάς πλησιάζει στην Μπόρνμουθ, η Λάτσιο έχει βγει σε αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του και ένας πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι στην κορυφή της λίστας.

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Χρήστου Μανδά και τις Μπόρνμουθ «τρέχουν» και από μέρα σε μέρα αναμένονται οριστικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση, με τον 24χρονο πορτιέρε να τα έχει βρει σε όλα με τον αγγλικό σύλλογο.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta για το δυναμικό «μπάσιμο» των Άγγλων στην απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα την ίδια στιγμή που Γιουβέντους και Τορίνο είχαν μπει εξίσου δυναμικά για να τον κάνουν δικό τους από τη Λάτσιο.

Οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο για να ταξιδέψει στην Αγγλία με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν και υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Το ποσό ξεκίνησε από τα 17,3 εκατ. ευρώ, ανέβηκε στα 20 εκατ. ευρώ και δεν αποκλείεται να αγγίξει και τα 23 εκατ. ευρώ με τους Ιταλούς να ανεβάζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους.

Ωστόσο φαίνεται πως η μεταγραφή έχει μπει σε πολύ καλό δρόμο, με αποτέλεσμα στο στρατόπεδο των «λατσιάλι» να αναζητούν ήδη τον αντικαταστάτη του και σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, το όνομα ενός πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού είναι στην κορυφή της λίστας.

Ο λόγος για τον Νίκολα Λεάλι της Τζένοα. Ο 32χρονος πορτιέρε που αγωνίστηκε στους Πειραιώτες τη σεζόν 2016/17 (κατέκτησε και το πρωτάθλημα), κάνει ένα αρκετά καλό πρωτάθλημα έως τώρα και θεωρείται ο κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον Μανδά.

Φέτος μετράει 20 συμμετοχές στη Serie A με 25 γκολ παθητικό και πέντε clean sheets. Εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Έλληνα κίπερ, τότε θα ενεργοποιηθεί και η μεταγραφή του Λεάλι.