Στον διάδοχο του Μουρίσιο Σάρι για τον πάγκο έχει καταλήξει η Λάτσιο, η οποία ετοιμάζεται να παραδώσει τα κλειδιά στον Τζενάρο Γκατούζο.

Εποχή Τζενάρο Γκατούζο ξημερώνει στη Λάτσιο! Τη στιγμή που ο Μαουρίσιο Σάρι ετοιμάζεται να αποχωρήσει για λογαριασμό της Αταλάντα, οι Λατσιάλι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ για να τον αντικαταστήσουν.

To deal μεταξύ των δυο πλευρών επιβεβαίωσε ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος κάνει λόγο για συμφωνία με ισχύ για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο Γκατούζο παρέμενε τους τελευταίους δυο μήνες ελεύθερος μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, καθώς πλήρωσε το μάρμαρο για τον αποκλεισμό των Ατζούρι από την τελική φάση του Μουντιάλ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους των Πίζα, Μίλαν και Νάπολι στην Ιταλία, ενώ έχει διατελέσει προπονητής και της Μαρσέιγ τη σεζόν 2023-2024. Ο πάγκος της Λάτσιο φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος που θα καθίσει και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση που θα επισημοποιήσει τη συνεργασία.