Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η πρόταση της Μπόρνμουθ που αποκάλυψαν οι Άγγλοι, όχι απλά είναι πραγματική αλλά είναι και φαβορί για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά.

Πριν λίγες ώρες στην Αγγλία αποκάλυψαν τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Λάτσιο για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 17,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η πρόταση που επικαλούνται στην Αγγλία είναι πραγματική καθώς ο 24χρονος τερματοφύλακας είναι στην κορυφή της λίστας και μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά, χωρίς να υπάρχει οριστικό deal έως τώρα.

Ο αγγλικός σύλλογος απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον 26χρονο Τζόρτζε Πέτροβιτς από την Τσελσί αντί 29 εκατ. ευρώ όμως ο Σέρβος δεν έχει αφήσει ευχαριστημένους τους ανθρώπους του συλλόγου αφού μετά από 21 συμμετοχές έχει δεχθεί 40 γκολ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν μία περίπτωση που στο κλαμπ παρακολουθούσαν στενά από το περασμένο καλοκαίρι και αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους κίνηση προκειμένου να τον αποκτήσουν από τη στιγμή που το μέλλον του ήταν μακριά από τη Λάτσιο.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει τα… θέλω των Ιταλών και η πρόταση της Μπόρνμουθ τα καλύπτει, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να έχουν μπει σε καλό δρόμο και να απομένει η συμφωνία των δύο συλλόγων. Αυτό που απομένει είναι η «χρυσή τομή» στον τρόπο που θα γίνει η μετακίνηση.

Πρόκειται για μία win-win κατάσταση καθώς τα «κεράσια» θέλουν να βάλουν ανταγωνισμό στον «άσο» και ο Μανδάς να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Από εκεί και πέρα, παρότι έγινε… παρέλαση ονομάτων για τις ομάδες που θέλουν τον Μανδά, η Γιουβέντους και η Τορίνο έχουν μπει πιο δυναμικά στο κομμάτι της απόκτησής του όμως τη δεδομένη στιγμή, η Μπόρνμουθ είναι το μεγάλο φαβορί για να τον κάνει δικό της.