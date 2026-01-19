Κοντά σε συμφωνία για τον Χρήστο Μανδά φέρεται να βρίσκονται Λάτσιο και Μπόρνμουθ, σε ένα deal υπό τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που μιλούν για όλο και πιο έντονο φλερτ μεταξύ Μπόρνμουθ και Χρήστου Μανδά. To Gazzetta με πληροφορίες του έχει επιβεβαιώσει πως οι Cherries έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα από τη Λάτσιο, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστα του αγγλικού συλλόγου για ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.

Νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό δίνουν συνέχεια στην υπόθεση, τονίζοντας πλέον οι δυο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία! Ο Ισπανός δημοσιογράφος συγκεκριμένα, Ματέο Μορέτο, τονίζει πως οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει για τον δανεισμό του 24χρονου γκολκίπερ στη Μπόρνμουθ, σε ένα deal που θα υπάρχει και οψιόν αγοράς φύω στα 20 με 22 εκατομμύρια ευρώ.

Lazio e Bournemouth si avvicinano sulla formula per Christos Mandas.



Operazione sempre più verso un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio.



Si ragiona sulla base di 20/22 milioni di euro complessivi. Δείτε Επίσης Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς January 19, 2026

Τις παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνει και ο Άγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, ο οποίος πάντως με τη σειρά του προσθέτει πως η οψιόν θα αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα σε περίπτωση που η Μπόρνμουθ προκριθεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και ο Μανδάς συμπληρώσει έναν απαιτούμενο αριθμό παιχνιδιών στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Θυμίζουμε πως τη φετινή περίοδο ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν έχει βρει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην Ιταλία, καθώς έχει καταγράψει μόλις μια παρουσία ως βασικός στο Coppa Italia με τη φανέλα της Λάτσιο.