Η Τορίνο έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Χρήστου Μανδά καθώς αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή της ομάδας, Μάρκο Μπαρόνι.

Ο Χρήστος Μανδάς είναι μία περίπτωση που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ουκ ολίγων ομάδων καθώς δεν θα παραμείνει στη Λάτσιο. Το Gazzetta σας είχε αναφέρει τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του και τις απαιτήσεις των «λατσιάλι».

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, η Τορίνο έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 24χρονου πορτιέρε καθώς αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή της ομάδας, Μάρκο Μπαρόνι και τον θέλει για να του δώσει φανέλα βασικού.

Την ίδια στιγμή η Γιουβέντους βρίσκεται δυναμικά στο κόλπο για τη μεταγραφή του ωστόσο υπάρχει σε αναμονή το «ντόμινο» με τον Περίν και την Τζένοα ενώ η πλευρά του Έλληνα τερματοφύλακα μελετά όλες τις διαθέσιμες προτάσεις που έχει για να πάρει την τελική απόφαση.