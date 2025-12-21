Ο Χρήστος Μανδάς είναι από τα hot ονόματα στην ιταλική και ευρωπαϊκή αγορά, με τη Γιουβέντους να τον έχει ψηλά στη λίστα αλλά υπό... προϋποθέσεις σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Ένα από τα ονόματα που σίγουρα θα μας απασχολήσουν έντονα στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, είναι αυτό του Χρήστου Μανδά, ο οποίος έχει δει το όνομά του σε αρκετά reports από ομάδες της Ευρώπης και της Ιταλίας.

Είχατε ενημερωθεί μέσω του Gazzetta για τα πραγματικά δεδομένα γύρω από την περίπτωσή του αλλά και το κόστος που ζητάει η Λάτσιο για να τον παραχωρήσει καθώς η περίπτωση δανεισμού με ή χωρίς μία απλή οψιόν αγοράς δεν έχει πέσει στο τραπέζι.

Ο 24χρονος πορτιέρε δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που του αναλογεί στον ιταλικό σύλλογο και η εμφάνιση του κόντρα στη Μίλαν στο Κύπελλο Ιταλίας είναι μία τρανταχτή απόδειξη της κατάστασής του.

Κάθε μέρα, όλο και κάτι καινούργιο εμφανίζεται για τον Έλληνα πορτιέρε, με τον ίδιο να είχε συνδεθεί με την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά δίνει άλλη διάσταση στην περίπτωση του, ρίχνοντας στο προσκήνιο τη Γιουβέντους.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας στη «Γιούβε» και μάλιστα υπάρχει η διάθεση να γίνουν διαπραγματεύσεις γύρω από το ποσό των 15 εκατ. ευρώ που ζητά η Λάτσιο, ωστόσο υπάρχει ένα... ντόμινο που πρέπει να γίνει πρώτα.

Η Γιουβέντους θα προχωρήσει σε απόκτηση τερματοφύλακα μόνο και αν φύγει ο Ματία Περίν, ο οποίος πλαισιώνει τον Ντι Γκρεγκόριο στα καρέ της. Ο 32χρονος πορτιέρε βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το Τορίνο καθώς δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σπαλέτι αφού και τα τέσσερα ματς που έπαιξε φέτος, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός (έξι γκολ δέχθηκε συνολικά).

Η αγαπημένη του Τζένοα δείχνει διατεθειμένη να του ανοίξει την πόρτα της επιστροφής, με αποτέλεσμα η Γιούβε να βγει στην αγορά για τερματοφύλακα και το όνομα του Χρήστου Μανδά είναι το πρώτο στη λίστα της, όμως υπάρχει και ακόμα ένα... ντόμινο που αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ.

Η Γιουβέντους θέλει να βρει έναν αξιόλογο αντικαταστάτη του Περίν και στο τραπέζι έχει πέσει και το θέμα ανταλλαγής με τον βασικό τερματοφύλακα της Τζένοα, Νίκολα Λεάλι (τον άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού). Ένας τερματοφύλακας που ακούγεται και για τη Λάτσιο σε περίπτωση που φύγει ο Μανδάς (!).

Όποτε καταλήγει ότι μπορεί να υπάρξει ένα ντόμινο εξελίξεων που θα φέρει τον Περίν στη Τζένοα, ο Μανδά στη Γιουβέντους και τον Λεάλι στη Λάτσιο.