Το όνομα του Χρήστου Μανδά βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα για ομάδες της Ιταλίας και της Ευρώπης και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα δεδομένα γύρω από την περίπτωση του ταλαντούχου πορτιέρε.

Όσο πλησιάζει ο Γενάρης, τόσο φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Χρήστο Μανδά να είναι ένα όνομα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα ιταλικά ΜΜΕ σχετικά με το μέλλον του στη Λάτσιο.

Ο 24χρονος πορτιέρε, παρότι τη περσινή σεζόν πήρε παιχνίδια και έγινε μία από τις περιπτώσεις που αγαπούν στην εξέδρα του συλλόγου, τη φετινή χρονιά δεν έχει πάρει ακόμα λεπτά συμμετοχής, με τον Σάρι να προτιμά τον Προβεδέλ κάτω από τα δοκάρια.

Αυτή η συνθήκη, έχει φέρει αρκετά κλαμπ στο κατώφλι του Έλληνα κίπερ, ο οποίος είχε υψηλές προτάσεις το περασμένο καλοκαίρι, τις οποίες η Λάτσιο απέρριψε. Ωστόσο όσο πλησιάζει ο Γενάρης, ο Μανδάς μοιάζει όλο και πιο κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε αυτό παίζει ρόλο φυσικά και το οικονομικό πρόβλημα που έχει η Λάτσιο, η οποία θα ήθελε ιδανικά να πουλήσει δύο με τρεις παίκτες στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ώστε να πάρει μία οικονομική ανάσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι παίκτες να έχουν μπει στη... βιτρίνα προς πώληση για να έρθουν έσοδα στην ομάδα.

Ο Μανδάς δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς, καθώς πιστεύουν στο ταλέντο του, όμως αν έρθει κάποια πρόταση που καλύπτει οικονομικά τους Ιταλούς, τότε θα ανάψουν το πράσινο φως για την πώληση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Λάτσιο αξιώνει τον διεθνή τερματοφύλακα με ένα ποσό 12 με 15 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει ενώ έχει γίνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού και αν περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Φυσικά, ήδη υπάρχουν κλαμπ τόσο από την Ιταλία, την Ισπανία όσο και από τη Γαλλία που έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον για την περίπτωσή του ενώ τα δημοσιεύματα από τη χώρα περί Μπόρνμουθ και Γουέστ Χαμ έχουν βάση, αφού είναι ομάδες που τον παρακολουθούσαν στενά και το περασμένο καλοκαίρι.

Τέλος, η πλευρά του 24χρονου τερματοφύλακα θα αξιολογήσει και θα ζυγίσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια της και στις αρχές του Γενάρη, δηλαδή με την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, αναμένονται οριστικές εξελίξεις.