Δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport αναφέρει πως ο τεχνικός της Ρόμα αποφάσισε για τον Έλληνα μπακ και πλέον η Λίβερπουλ κρίνει το τι θα γίνει.

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα αυτό τον καιρό στην Ιταλία, ωστόσο δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει για καλό λόγο.

Στα 29 του χρόνια ο Έλληνας αριστερός μπακ μετακόμισε ως δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα, με σκοπό να παραμείνει σε κορυφαίο επίπεδο, όμως φαίνεται πως όχι απλώς δεν έχει πείσει, αλλά είναι... έτοιμος για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τα ιταλικά μέσα αναφέρουν πως ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει ήδη αποφασίσει πως δεν χρειάζεται άλλο τις υπηρεσίες του Σερραίου αμυντικού, με αποτέλεσμα πλέον οι Ρωμαίοι να κοιτάζουν τι λύσεις υπάρχουν. Όπως γράφεται χαρακτηριστικά, ο «Τσίμι» είναι δεδομένα προς αποχώρηση από το «Ολίμπικο» και πλέον η... μπάλα είναι στα πόδια της Λίβερπουλ, ούτως ώστε να δώσει λύση στο μέλλον του.

Θυμίζουμε πως δεν μπορεί να επιστρέψει στους ''Reds'', επομένως το πιθανότερο σενάριο μοιάζει η διακοπή και εκ νέου δανεισμός σε άλλον σύλλογο.