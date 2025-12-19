Ο λόγος που ο Τσιμίκας δεν μπορεί να επιστρέψει από την Ρόμα στην Λίβερπουλ

Οι εξήγηση για τις μηδαμινές πιθανότητες επιστροφής του Κώστα Τσιμίκα στην Λίβερπουλ από την Ρόμα.

Το καλοκαίρι, ο Κώστας Τσιμίκας άλλαξε επαγγελματική έδρα και από την Λίβερπουλ μετακόμισε στην Ρόμα με την μορφή δανεισμού, ευελπιστώντας να γίνει βασικό στέλεχος της ομάδας στην προσπάθεια που κάνει για κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας.

Ωστόσο τα πράγματα δεν έχουν πάει έτσι όπως θα ήθελε ο Έλληνας αμυντικός, καθώς από τη στιγμή που μετακόμισε στην γειτονική χώρα, μετράει μόλις 11 συμμετοχές και 462 λεπτά συμμετοχής με μία ασίστ. Κάτι που δείχνει πως δεν είναι στα πλάνα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο στην Ιταλία, όσο και στην Αγγλία, παρουσιάζουν ως αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο, ο δανεισμός του στην Ρόμα να τερματιστεί πρόωρα. Μόνο που σε μία τέτοια περίπτωση, η εξέλιξή της δεν θα είναι αυτή που φαντάζεται το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου. Να επιστρέψει στην Λίβερπουλ δηλαδή...

Γιατί ο Τσιμίκας δεν θα γυρίσει στην Λίβερπουλ

Ο λόγος που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί είναι επειδή η λίστα με τους non-homegrown παίκτες των «κόκκινων» είναι καλυμμένη και δεν υπάρχει κάποια κενή θέση. Κάτι που σημαίνει πως αν ο Άρνε Σλοτ θελήσει να τον κρατήσει στο Άνφιλντ, προκειμένου να έχει ακόμα μία λύση για την άμυνά του, θα πρέπει να αδειάσει κάποια. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη μέχρι στιγμής...

Έτσι το πιο πιθανό σενάριο είναι είτε να δοθεί εκ νέου δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα, είτε να βρεθεί ομάδα που να θελήσει να αγοράσει τα αποκλειστικά του δικαιώματα.