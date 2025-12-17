Επίσημο: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Ντάμφρις - Θα παραμείνει εκτός για 3 μήνες!

Ο αμυντικός της Ίντερ, Ντένζελ Ντάμφρις, χειρουργήθηκε στο γόνατο, και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν τρεις μήνες.

Η Ίντερ, η οποία την περασμένη Κυριακή επικράτησε της Τζένοα και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, ανακοίνωσε ότι ο Ντένζελ Ντάμφρις υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και επομένως αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες.

Ο Ολλανδός διεθνής αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και καιρό στον αστράγαλο, ο οποίος χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να επουλωθεί και έτσι υποβλήθηκε σε εξέταση, που έδειξε ότι ο 29χρόνος αμυντικός θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με την επιστροφή του να αναμένεται στις αρχές του Μαρτίου του επόμενου έτους

Μια ανακοίνωση τους το απόγευμα της Τρίτης (16/12) οι Νερατζούρι επιβεβαίωσαν ότι ο Ντάμφρις υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του αριστερού αστραγάλου σε κλινική στο Λονδίνο και πως τις επόμενες εβδομάδες ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

«Σήμερα το απόγευμα, ο Ντένζελ Ντάμφρις υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του αριστερού αστραγάλου του στην κλινική Fortius στο Λονδίνο. Ο Ολλανδός πλάγιος αμυντικός θα ακολουθήσει τώρα ένα πρόγραμμα αποκατάστασης τις επόμενες εβδομάδες», ήταν τα λόγια της ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

🚨 NEW: Denzel Dumfries will be out for almost THREE months, until early March. 🇳🇱🚑



[via @NicoSchira]

Μέτα και από αυτήν την δραματική εξέλιξη τα ιταλικά μέσα πιθανολογούν πως η Ίντερ θα στραφεί στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου για να βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Ολλανδου, ο οποίος πρόσφατα μάλιστα άλλαξε ατζέντη, υποδηλώνοντας ότι πιέζει για μια μεταγραφη, κυρίως, προς την Premier League.

🚨🇳🇱 Inter and Netherlands right back Denzel Dumfries has signed with Ali Barat as new agent with immediate effect.

Ο παίκτης έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, που oρίζεται περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα ισχύσει μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο προσεχές καλοκαίρι.