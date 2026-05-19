Λαουτάρο Μαρτίνες: «Να μείνω για πάντα στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού!»

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μίλησε για το ποδοσφαιρικό του μέλλον και κατέστησε σαφές πως θα ήθελε να είναι μέλος της Ίντερ μέχρι την απόσυρσή του.

«Αιώνια πιστός» στην Ίντερ δήλωσε ο Λαουτάρο Μαρτίνες! Ο 28χρονος Αργεντινός φορ εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στους Νερατζούρι.

Η Ίντερ γιόρτασε στον αγώνα με την Ελλάς Βερόνα την κατάκτηση του φετινού νταμπλ, ούσα η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα της φετινής σεζόν στην Ιταλία. Ο Μαρτίνες που βρίσκεται στην ομάδα από το 2018 σε δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο έδειξε την τεράστια αγάπη του στους Ιντερίστι και τόνισε πως θέλει να παραμείνει για... χάρη της στο Μιλάνο, μέχρι να «κρεμάσει τα παπούτσια του».

Ακόμα υπογράμμισε πως όταν σταματήσει από την ενεργό δράση θα... εξαφανιστεί, αφού το ποδοσφαιρικό περιβάλλον δεν του αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αργεντινού:

«Όταν αποσυρθώ, δεν θα μείνω στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει. Δεν θα ξανακούσετε για μένα, θα εξαφανιστώ. Θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, αυτή τη στιγμή, μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου οπουδήποτε αλλού. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν δεν με διώξουν, θα μείνω εδώ», δήλωσε αναλυτικά ο επιθετικός των Μιλανέζων και της Ασημένιας.