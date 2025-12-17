Το πιο «καυτό» όνομα της μεταγραφικής περιόδου που έρχεται ανήκει στην Κρίσταλ Πάλας, και μάλιστα μπορεί να αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026!

Ήταν οι τελευταίες ώρες της καλοκαιρινής περιόδου, όταν η διαφαινόμενη μετακίνηση του Μαρκ Γκουέχι στη Λίβερπουλ χάλασε, παρότι ο ποδοσφαιριστής είχε περάσει ιατρικά για λογαριασμό των ''Reds'' και ήταν έτοιμος να υπογράψει.

Η Κρίσταλ Πάλας με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να πιέζει ακόμη και με παραίτηση αποφάσισε να τον κρατήσει, γνωρίζοντας πως θα χάσει τόσο τα 40 εκατ. ευρώ που προσέφεραν οι πρωταθλητές Αγγλίας, όσο και τον ίδιο τον παίκτη, καθώς το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2026.

Φυσικά, ο αρχηγός του Λονδρέζικου κλαμπ δεν συμφώνησε σε ανανέωση της συνεργασίας, και πλέον από την 1η Ιανουαρίου θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τον σύλλογο της αρεσκείας του. Και, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, έχει... στηθεί ολόκληρη λίστα με επίδοξους «μνηστήρες» για τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, που την τρέχουσα σεζόν μετράει 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (2 γκολ, 4 ασίστ).

«Γίγαντες» τόσο από το Νησί, όπως οι Τσέλσι, οι δυο του Μάντσεστερ, η Τότεναμ και φυσικά η Λίβερπουλ έχουν ενημερώσει την Πάλας πως θα μιλήσουν μαζί του, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ και Γιουβέντους. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως ο πρώτος μήνας του 2026 θα είναι...καυτός για τον Γκουέχι.