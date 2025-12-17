Premier League: Ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο θα γίνει «χαμός» τον Γενάρη
Ήταν οι τελευταίες ώρες της καλοκαιρινής περιόδου, όταν η διαφαινόμενη μετακίνηση του Μαρκ Γκουέχι στη Λίβερπουλ χάλασε, παρότι ο ποδοσφαιριστής είχε περάσει ιατρικά για λογαριασμό των ''Reds'' και ήταν έτοιμος να υπογράψει.
Η Κρίσταλ Πάλας με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να πιέζει ακόμη και με παραίτηση αποφάσισε να τον κρατήσει, γνωρίζοντας πως θα χάσει τόσο τα 40 εκατ. ευρώ που προσέφεραν οι πρωταθλητές Αγγλίας, όσο και τον ίδιο τον παίκτη, καθώς το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2026.
Φυσικά, ο αρχηγός του Λονδρέζικου κλαμπ δεν συμφώνησε σε ανανέωση της συνεργασίας, και πλέον από την 1η Ιανουαρίου θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τον σύλλογο της αρεσκείας του. Και, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, έχει... στηθεί ολόκληρη λίστα με επίδοξους «μνηστήρες» για τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, που την τρέχουσα σεζόν μετράει 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (2 γκολ, 4 ασίστ).
«Γίγαντες» τόσο από το Νησί, όπως οι Τσέλσι, οι δυο του Μάντσεστερ, η Τότεναμ και φυσικά η Λίβερπουλ έχουν ενημερώσει την Πάλας πως θα μιλήσουν μαζί του, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ και Γιουβέντους. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως ο πρώτος μήνας του 2026 θα είναι...καυτός για τον Γκουέχι.
🚨 Marc Guehi is the MOST sought-after player heading into the January transfer window.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 17, 2025
Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham Hotspur have all informed the Crystal Palace defender of their willingness to offer him a contract this winter.… pic.twitter.com/gTujqWfPfB
