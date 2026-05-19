«Κοντά στην παραμονή του στην 'Ιντερ για ακόμη ένα χρόνο ο Ντε Φράι»

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Στέφαν Ντε Φράι, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιο του με την Ίντερ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, ο αμυντικός της Ίντερ, Στέφαν ντε Φράι, είναι έτοιμος να υπογράψει νέα επέκταση συμβολαίου με την ομάδα του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικότερα, οι Νερατζούρι εξετάζουν αυτή τη στιγμή μια μικρή μείωση μισθού για τον Ολλανδό διεθνή στο πλαίσιο του νέου αυτού συμβολαίου. Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς το τρέχον συμβόλαιό του πρόκειται να λήξει στο τέλος της σεζόν.

Ομάδες όπως η Μπενφίκα, ο Ολυμπιακός, καθώς και αρκετοί σύλλογοι από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 34χρόνου οπισθοφύλακα, όμως ο ίδιος, όπως όλα δείχνουν, αποφάσισε να παραμείνει στο Μιλάνο

Θυμίζουμε πως ο Ντε Φράι εντάχθηκε στην Ίντερ με ελεύθερη μεταγραφή από τη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2018, πετυχαίνοντας 13 γκολ και 8 ασίστ σε 295 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

