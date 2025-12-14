Η Ίντερ δεν άφησε το στραβοπάτημα των Μίλαν-Νάπολι να περάσει ανεκμετάλλευτο, καθώς έκανε το χρέος της κόντρα στη Τζένοα (1-2) και σκαρφάλωσε στην κορυφή της Serie A.

Ο Άι Βασίλης ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τα... δώρα του αυτή την περίοδο με την Ίντερ. Στις ώρες που προηγήθηκαν άλλωστε οι Νερατζούρι είδαν τις Μίλαν και Νάπολι να πηγαίνουν από τη μια γκέλα στην άλλη και το δρόμο προς την κορυφή να ξεδιπλώνεται ορθάνοιχτος μπροστά τους. Η νίκη στη Γένοβα ήταν μονόδρομος και η Ίντερ δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει! Αν και αγχώθηκαν στο τέλος, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 2-1 κι έκαναν το άλμα κορυφής, με τη Serie A να αποκτάει νέο πρωτοπόρο.

Ο δρόμος προς το προβάδισμα δεν άργησε να φανεί προς τους Νερατζούρι, οι οποίοι μόλις στο 6΄άνοιξαν το σκορ με όμορφο σουτ του Μπίσεκ από τα όρια της περιοχής. Στο 38΄ήταν η σειρά του Λαουτάρο να βρει δίχτυα, όταν με κεραυνό από δύσκολη γωνία νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ίντερ κατέβασε ταχύτητα κι έδωσε την ευκαιρία στη Τζένοα να μειώσει στο σκορ με άψογο τελείωμα του Βιτίνια στο τετ-α-τετ (68΄), όμως δεν επέτρεψε ποτέ το προβάδισμα να χαθεί. Το τελευταίο σφύριγμα τη βρήκε να κάνει άλμα πάνω από Μίλαν - Νάπολι για να πατήσει στην κορυφή της Serie A, έναν βαθμό πάνω από τη συμπολίτισσα.

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Κάρλος Αουγκούστο, Λουίς Ενρίκε, Ζιελίσνκι (90΄Ντε Φράι), Σούσιτς (75΄Μικιταριάν), Μπαρέλα, Εσπόζιτο (75΄Τουράμ), Λαουτάρο (84΄Ντιούφ)