Ματσάρα και μοιρασιά βαθμών στο Ρενάτο Νταλ' Άρα! Μπολόνια και Ίντερ έκλεισαν τη σεζόν στη Serie A προσφέροντας μια εντυπωσιακή παράσταση με σκορ και θέαμα, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 για την 38η και τελευταία αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν χορταστικό, αφού είχε φάσεις, γρήγορο ρυθμό και κυρίως τρία γκολ. Οι Νερατζούρι άνοιξαν το σκορ με τον κορυφαίο παίκτη της φετινής Serie A, Φεντερίκο Ντιμάρκο. Οι Ροσομπλού απάντησαν τρία λεπτά αργότερα με τον Μπερναντέτσκι και έφτασαν στην ολική ανατροπή, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Ο Πόμπεγκα έκανε το 2-1 στο 42ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πήραν... αέρα δύο τερμάτων (3-1) με το αυτογκόλ του Ζιελίνσκι, μόλις στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Στη συνέχεια οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές και το παιχνίδι συνέχισε να έχει ενδιαφέρον και φάσεις. Στο 64ο λεπτό ο Εσπόζιτο μείωσε σε 3-2 για τους Ιντερίστι και ο Ντιούφ στο 87ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-3 με την ομάδα του Κίβου να επιστρέφει από το 3-1 και να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Μπολόνια τελείωσε το πρωτάθλημα στην 8η θέση με 56 βαθμούς μένοντας εκτός Ευρώπης. Η Ίντερ ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τη σεζόν εντός των συνόρων, κατακτώντας το νταμπλ.