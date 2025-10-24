Κρίσιμες απουσίες έχει να διαχειριστεί ο Αντόνιο Κόντε ενόψει της κομβικής αναμέτρησης της Νάπολι με την Ίντερ (25/10, 19:00) στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής.

Όλα στραβά κι ανάποδα για τη Νάπολι και τον Αντόνιο Κόντε! Οι Παρτενοπέι, που ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν από τη «βαριά» ήττα με 6-2 από την Αϊντχόφεν, φιλοξενούν το Σάββατο την Ίντερ (25/10, 19:00) στο ντέρμπι της Serie A.

«Πονοκέφαλος» για τον Ιταλό τεχνικό δεν είναι άλλος από τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί. Ο τοπ σκόρερ της ομάδας, Ράσμους Χόιλουντ, θα χάσει το μεγάλο παιχνίδι καθώς ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Αυτό σημαίνει πως ο Κόντε είτε θα χρησιμοποιήσει τον έτερο επιθετικό του -δεδομένης της απουσίας του Λουκάκου- Λορέντσο Λούκα είτε να παίξει με ψευτοεννιάρι τον Λανγκ ή τον Ντε Μπρόινε.

Στη λίστα με τους... μπανταρισμένους, ήρθε και προστεθεί και ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας στη Serie A, Άλεξ Μέρετ. Ο Ιταλός στάθηκε άτυχος καθώς χτύπησε στην προπόνηση της Παρασκευής (24/10), με τις εξετάσεις να αποκαλύπτουν κάταγμα στο δεύτερο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού!

Κι όλα αυτά, με τη Νάπολι να βρίσκεται σε κακή φόρμα μετά τις συνεχόμενες ήττες από Τορίνο και Αϊντχόφεν, έχοντας αφήσει την κορυφή του πρωταθλήματος στα... χέρια της Μίλαν.