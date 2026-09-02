Νάπολι: Πήρε μόλις δύο παίκτες και οι οπαδοί δεν είναι χαρούμενοι
Το ξεκίνημα της Νάπολι στη νέα σεζόν είναι μέτριο, με την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να νικά αρχικά την Τζένοα εκτός έδρας αλλά εν συνεχεία να ηττάται εντός έδρας από την Κόμο. Την ίδια ώρα, οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν απαισιόδοξοι αναφορικά με το μέλλον, καθώς είδαν την ομάδα τους να αποκτά μόλις δύο νέους ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι.
Οι Παρτενοπέι έδωσαν μεν πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αγοράσουν τους, δανεικούς πέρυσι, Χόιλουντ, Σάντος και Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, εντούτοις από εκεί και πέρα, νέο αίμα αποτέλεσμα μόνο οι Μπαντιασίλ και Φαβασούλι, που ήρθαν με δανεισμό από Τσέλσι και Καταντζάρο αντίστοιχα!
Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις είχε διαμηνύσει πως θα γίνονταν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αποσυμφορηθεί το ρόστερ και να εξυγιανθούν τα ταμεία του συλλόγου, μετά από μία ιδιαίτερα δαπανηρή διετία με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο.
Πράγματι, αρκετοί ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν παρελθόν, είτε με πωλήσεις, είτε με δανεισμούς, με τους φιλάθλους πάντως να είναι απογοητευμένοι και να βλέπουν το ρόστερ να είναι περιορισμένων δυνατοτήτων στα 100 χρόνια της ομάδας. «Η χειρότερη μεταγραφική περίοδος του αιώνα», έγραψε ένας εξ αυτών, με τη σεζόν να προβλέπεται ιδιαίτερα απαιτητική για τους Ναπολιτάνους...
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