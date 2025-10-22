Για έλλειψη χημείας και συνοχής έκανε λόγο ο Αντόνιο Κόντε μετά την συντριπτική ήττα της Νάπολι από την Αϊντχόφεν (6-2), σημειώνοντας ότι οι μεταγραφές που έκανε η ομάδα του ήταν... υπερβολικά πολλές.

Περίοδο αγωνιστικού ντεφορμαρισμάτος διανύει η Νάπολι. Η Αϊντχόφεν υποχρέωσε την ομάδα του Αντόνιο Κόντε σε μία «βαριά» ήττα με 6-2 στην Ολλανδία, αφού οι Παρτενοπέι κατέρρευσαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και δέχθηκαν τρία γκολ.

Η ήττα ήρθε μόλις μερικά 24ωρα μετά τη «σφαλιάρα» από την Τορίνο στη Serie A, η οποία άφησε τη Νάπολι στην 3η θέση. Μάλιστα, οι Παρτενοπέι υποδέχονται την Ίντερ στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής (25/10) εν μέσω... μουρμούρας από το πρόσφατο ματς με την Αϊντχόφεν.

Ο Αντόνιο Κόντε μίλησε μετά το «βαρύ» αποτέλεσμα τονίζοντας πως η ομάδα δεν έχει συνοχή και χημεία εξαιτίας των πολλών μεταγραφών που πραγματοποίησε η ομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Είναι σίγουρα απογοητευικό. Όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις, ποτέ δεν είναι τυχαίες. Πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με λίγους μόνο ποδοσφαιριστές. Ξεπέρασαν τον εαυτό τους δείχοντας ότι η ομάδα είχε συνοχή και παρέμειναν ενωμένοι. Φέτος έχουμε περισσότερα παιχνίδια και φέραμε επίσης πολλούς παίκτες. Οι εννέα μεταγραφές ήταν πάρα πολλές για εμένα, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος για να απελπιστεί κανείς. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ξανά την χημεία που είχαμε την περασμένη σεζόν. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός.