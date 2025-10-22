Νάπολι, Κόντε: «Πήραμε εννέα παίκτες το καλοκαίρι, είναι πάρα πολλοί!»
Περίοδο αγωνιστικού ντεφορμαρισμάτος διανύει η Νάπολι. Η Αϊντχόφεν υποχρέωσε την ομάδα του Αντόνιο Κόντε σε μία «βαριά» ήττα με 6-2 στην Ολλανδία, αφού οι Παρτενοπέι κατέρρευσαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και δέχθηκαν τρία γκολ.
Η ήττα ήρθε μόλις μερικά 24ωρα μετά τη «σφαλιάρα» από την Τορίνο στη Serie A, η οποία άφησε τη Νάπολι στην 3η θέση. Μάλιστα, οι Παρτενοπέι υποδέχονται την Ίντερ στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής (25/10) εν μέσω... μουρμούρας από το πρόσφατο ματς με την Αϊντχόφεν.
Ο Αντόνιο Κόντε μίλησε μετά το «βαρύ» αποτέλεσμα τονίζοντας πως η ομάδα δεν έχει συνοχή και χημεία εξαιτίας των πολλών μεταγραφών που πραγματοποίησε η ομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
«Είναι σίγουρα απογοητευικό. Όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις, ποτέ δεν είναι τυχαίες. Πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με λίγους μόνο ποδοσφαιριστές. Ξεπέρασαν τον εαυτό τους δείχοντας ότι η ομάδα είχε συνοχή και παρέμειναν ενωμένοι. Φέτος έχουμε περισσότερα παιχνίδια και φέραμε επίσης πολλούς παίκτες. Οι εννέα μεταγραφές ήταν πάρα πολλές για εμένα, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος για να απελπιστεί κανείς. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ξανά την χημεία που είχαμε την περασμένη σεζόν. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.