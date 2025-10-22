Το ευφυές σχέδιο του Πέτερ Μπος απέναντι στη Νάπολι έδωσε ώθηση για την απίθανη εξάρα της Αϊντχόφεν!

Απέναντι στη Νάπολι, η PSV επέλεξε μια άκρως ασυνήθιστη τακτική στις ελεύθερες εκτελέσεις του Κόβαρ: οκτώ (!) παίκτες προωθούνται στη μισή πλευρά του αντιπάλου, ενώ μόνο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί παραμένουν κοντά στον τερματοφύλακα. Ο Πέτερ Μπος εξηγεί πως η αποχώρηση του Λουκ ντε Γιονγκ τον οδήγησε σε αυτήν τη μη συμβατική προσέγγιση.

Στο «Φίλιπς Στάντιον», ήδη από το τρίτο λεπτό εκτυλίσσεται μια αξιοσημείωτη σκηνή. Μετά από μια γρήγορη εκτέλεση ελεύθερου, μόνο τρεις ποδοσφαιριστές της PSV βρίσκονται ακόμα στη δική τους μισή πλευρά. Δείτε Επίσης Champions League: Άστραψαν και βρόντηξαν Παρί και PSV, στο... ρελαντί η Μάντσεστερ Σίτι

Ο Σχόουτεν και ο Γκασιορόβσκι είναι οι μόνοι διαθέσιμοι παίκτες κοντά στον Κόβαρ, με αντίπαλους μόνο τον ντε Μπρόινε και τον Λούκα. Οι υπόλοιποι παίκτες της Νάπολι – όπως και οι οχτώ της PSV – βρίσκονται εκτός πλάνου της κάμερας, στο επιθετικό μισό.

Αυτή η ευρηματική προσέγγιση ξεκίνησε από ανάγκη. «Πλέον κάθε αντίπαλος σε πιέζει στις εκτελέσεις ελεύθερων», εξηγεί ο Μπος μετά τη νίκη με 6-2. «Σχεδόν πάντα ακολουθεί μια μακρινή μπαλιά. Χωρίς τον Λουκ ντε Γιονγκ, είναι για εμάς πιο δύσκολο να διατηρήσουμε την κατοχή. Οπότε έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε».

Έτσι, μέσα στο γραφείο του τεχνικού τιμ της επόμενης αντιπάλου του Ολυμπιακού γεννιέται ένα αξιοσημείωτο σχέδιο, εμπνευσμένο από το πνεύμα του Γιόχαν Κρόιφ.

Η τακτική επιλογή του Μπος μπορεί να αναχθεί στη λογική του Κρόιφ ότι στο ποδόσφαιρο όλα περιστρέφονται γύρω από τους χώρους. «Αν πρέπει να υπερασπιστώ ολόκληρο το γήπεδο, είμαι ο χειρότερος, αν πρέπει να υπερασπιστώ μόνο αυτό το κομμάτι, είμαι ο καλύτερος. Όλα έχουν να κάνουν με τα μέτρα, τίποτε άλλο», είχε κάποτε πει χαρακτηριστικά ο θρυλικός Γιόχαν Κρόιφ, εξηγώντας τη φιλοσοφία του.

Η σκέψη πίσω από την τακτική του Μπος είναι απλή: άνοιξε όσο περισσότερο μπορείς τους χώρους για τη Νάπολι. «Αν πρέπει να παίξεις τρεις εναντίον δύο σε μεγάλο γήπεδο, τότε κάθε παίκτης στο κέντρο θα σου πει: “Κόουτς, παίξε εσύ εκεί. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν θα πάρουμε την μπάλα”». Αυτό ήταν το σκεπτικό.

Η θεωρία λειτουργεί αμέσως στην πράξη. «Νομίζω ότι στην πρώτη εκτέλεση πήγε τέλεια», λέει ο έμπειρος τεχνικός.

Όταν ο Λούκα πλησιάζει τον Κόβαρ για να πιέσει, οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες που η PSV ξέφυγε εύκολα. Ο Γκασιορόβσκι κινήθηκε έξυπνα και ο Κόβαρ τον βρήκε με μια απλή πάσα χαμηλά, αποφεύγοντας την πίεση της Νάπολι. Η PSV άρχισε να χτίζει παιχνίδι από πίσω.

Στη δεύτερη εκτέλεση, η τηλεοπτική κάμερα δείχνει ακόμη πιο καθαρά τι ακριβώς κάνει η PSV. Το τέχνασμα ξεκινά με μια μικρή πάσα προς τον Κόβαρ, ο οποίος έχει χώρο να κινηθεί με την μπάλα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί απλώνονται, μεγαλώνοντας τους χώρους. Αυτή τη φορά, ο Φέρμαν κινείται χαμηλότερα για να δεχτεί.

Η Νάπολι αντέδρασε αργότερα, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει. Ίσως ο Μπος να απόλαυσε περισσότερο μια φάση στο 71ο λεπτό: ο Κόβαρ πέρασε με μακρινή μπαλιά την πίεση του Πολιτάνο και βρήκε τον ελεύθερο Σαλάχ-Εντίν. Από εκεί, η μπάλα έφτασε στον Ομπίσπο, στην πλάτη του Λούκα. Οι αποστάσεις ήταν απλώς πολύ μεγάλες για τη Νάπολι. Όλα είναι θέμα μέτρων τίποτα παραπάνω.

Η PSV μπορούσε να κερδίσει τη Νάπολι μόνο αν είναι καλή με την μπάλα. Οι ανορθόδοξες εκτελέσεις ελεύθερων συνέβαλαν σημαντικά σε αυτό.

Πηγή: VI