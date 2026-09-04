Δίκη Μαραντόνα: Ο νευροχειρουργός «αδειάζει» τους πραγματογνώμονες

Νέα γεγονότα υπάρχουν για τη δική του Μαραντόνα, καθώς ο νευροχειρουργός και καλός φίλος του Αργεντίνου θρύλου διαψευδει όλες τις κατηγορίες.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο νευροχειρουργός Λεοπόλντο Λούκε, βασικός κατηγορούμενος στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, αμφισβητώντας ευθέως τα συμπεράσματα των ιατρικών εμπειρογνωμόνων που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα.

Ο Λούκε υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου στο Σαν Ισίδρο ότι οι ειδικοί έπεσαν σε «προκατάληψη επιβεβαίωσης», καθώς, όπως είπε, βασίστηκαν σε στοιχεία από τη νεκροψία και στο ιατρικό ιστορικό του Μαραντόνα, έχοντας ουσιαστικά καταλήξει εκ των προτέρων στο συμπέρασμα που ήθελαν να επιβεβαιώσουν.

«Ο ασθενής που περιέγραψαν οι εμπειρογνώμονες δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχαμε όταν ήταν ζωντανός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο νευροχειρουργός απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι ο Μαραντόνα αντιμετώπιζε σοβαρή καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί δεν έδειχναν τέτοια προβλήματα, ενώ ο ίδιος ο Μαραντόνα δεν είχε αναφέρει αντίστοιχα συμπτώματα.

Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι όσα κατέθεσε έχονται σε αντίθεση με όσα έχουν καταθέσει αρκετοί από τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες της επιτροπής που συστάθηκε από το δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο, οι ειδικοί έχουν κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα του Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Ο Λούκε, ο οποίος είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Μαραντόνα και θεωρούνταν ένας από τους ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του, υπερασπίστηκε τον ρόλο που είχε δίπλα του μέχρι το τέλος:«Με εμπιστευόταν. Διευκόλυνα ορισμένα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Να θυμίσουμε πως στη δίκη, εκτός από τον Λούκε, αντιμετωπίζουν κατηγορίες ακόμη έξι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ελέγχονται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια στην περίθαλψη του Αργεντίνου θρύλου.