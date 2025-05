Σκοτ ΜακΤόμινεϊ: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Νάπολι, πάντα «παρών» στα κρίσιμα

Η Νάπολι πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής (23/5) το 4ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, από το οποίο μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας ανήκει στον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Χαμός επικρατεί στη Νάπολη από αργά το βράδυ της Παρασκευής (23/5), καθώς η ομάδα του Αντόνιο Κόντε επικράτησε 2-0 της Κάλιαρι στο «φώτο φίνις» της Serie A και κατέκτησε το 4ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Ο κόσμος των «παρτενοπέι» έκανε κυριολεκτικά τη... νύχτα μέρα τόσο έξω από το «Μαραντόνα» όσο και σε ολόκληρη την πόλη του ιταλικού νότου, πανηγυρίζοντας με την ψυχή του το Scudetto, το οποίο ήταν το 5ο για τον Ιταλό τεχνικό που έγινε ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει πρωτάθλημα με τρεις διαφορετικούς συλλόγους.

Ιστορία επίσης έγραψε και ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, όντας από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της Νάπολι, κάτι που φάνηκε και από την ανάδειξή του ως MVP της σεζόν. Ο Σκωτσέζος χαφ μέτρησε 12 γκολ και 6 ασίστ στα 34 (από τα 38) παιχνίδια που αγωνίστηκε στη λίγκα.

Μεγαλύτερη αξία όμως έχει η σημασία, η κρισιμότητα αυτών των γκολ. Εκτός από το ότι ο Μακτόμινεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ συγκριτικά με όσους αγωνίζονται ως μέσοι, ήταν και πρώτος στη λίστα με τα περισσότερα γκολ, ενώ το σκορ είναι στο 0-0, αφού σε τέτοια συνθήκη βρήκε 8 φορές δίχτυα, τελευταία εξ' αυτών στον χθεσινό (23/5) «τελικό» με την Κάλιαρι.

8 - In addition to being the player who has scored the most goals in 0-0 situations (eight), Scott McTominay is the overall best scorer among midfielders in this #SerieA championship (12). Crucial.#NapoliCagliari pic.twitter.com/u1LC87oPCN