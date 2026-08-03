Η Νάπολι καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το ματς, ο Ντε Μπρόινε πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0 κόντρα στη Φροζινόνε, για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 3-0 της Φροζινόνε με δύο γκολ του Ντε Μπρόινε και Λανγκ, στο πλαίσιο της 6η αγωνιστικής της Serie A.

Με το «καλημέρα» ευκαιρία είχαν οι γηπεδούχοι, όταν στο 2ο λεπτό ο Χόιλουντ πέρασε τους πάντες, έστειλε όμως τη μπάλα στο δεξί δοκάρι. Στο 27' οι «Ατζούρι» κέρδισαν πέναλτι, ο Δανός επιθετικός όμως που ανέλαβε την εκτέλεση δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Παλμισάνι, ωστόσο o διαιτητής διέταξε την επανάληψή του.



Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πήρε θέση και από την άσπρη βούλα άνοιξε το σκορ, ενώ στο 33' ο Λανγκ πήρε το ριμπάουντ μέσα από την περιοχή και διπλασίασε τα τέρματα για τη Νάπολι.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις. Ωστόσο στο 59' η Φροζινόνε είχε την ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα με την κεφαλιά του Ραϊμόντο, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Νάπολι απάντησε στο 74'με τον ΜακΤόμινεϊ να κάνει ένα ωραίο σουτ, ο Παλμισάνι όμως έκανε μία σωτήρια επέμβαση και το 2-0 παρέμεινε.

Όχι για πολύ όμως, αφού στο 90+4', ο Κέβιν Ντε Μπρόινε βρέθηκε τετ α τετ με τον Παλμισάνι και έγραψε το τελικό 3-0.