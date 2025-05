Οι οπαδοί της Νάπολι έβαλαν... φωτιά στην πόλη, πανηγυρίζοντας έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Καπνογόνα, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά! Φωνές, συνθήματα, πανό! Οι Ναπολιτάνοι ζουν και αναπνέουν για το καμάρι τους και το απέδειξαν ακόμα μια φορά. Η Νάπολι κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και οι οπαδοί της έκαναν τη νύχτα... μέρα για χάρη της. Πανηγύρισαν έξαλλα τον τίτλο και - όπως συνηθίζουν να κάνουν - χάρισαν απίστευτες εικόνες, γιορτάζοντας τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας τους.

🔵⚪️ Scenes in Napoli as they win the Serie A title. Absolutely incredible. 🤯🏆 ( @DiMarzio ) pic.twitter.com/smogzhXaac

💥 It’s all going off down in Napoli’s Piazza Plebiscito#ag4in #SSCNapoli #Scudetto pic.twitter.com/vLSkcGjBop