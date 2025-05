Ο Αντόνιο Κόντε έστεψε (και) τη Νάπολι πρωταθλήτρια στην Ιταλία και πέτυχε κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος στη Serie A.

Ανεπανάληπτος και ιστορικός Αντόνιο Κόντε! Έκανε και πάλι το θαύμα του ο πολύπειρος τεχνικός και στην πρώτη του σεζόν στη Νάπολι μπόρεσε, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, να τη στέψει πρωταθλήτρια. Αυτό ήταν το πέμπτο πρωτάθλημα ως προπονητής (έχει και πέντε ως παίκτης), ωστόσο το σημαντικότερο ήταν άλλο.

