Ντε Λαουρέντις: «Μόνο 24 μήνες θα πάρει το νέο γήπεδο της Νάπολι, το '' Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα'' πρέπει κατεδαφιστεί»

Νέα «στέγη» θα έχουν οι οπαδοί της Νάπολι, καθώς όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος τους θα έχουν ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο σε 24 μήνες.

Κάθε λόγο να χαίρονται έχουν οι οπαδοί της Νάπολι, καθώς ο ισχυρός άνδρας των Παρτενοπέι αποκάλυψε πως θα χτίσει νέο γήπεδο. Μάλιστα το νέο «σπίτι» της ομάδας θα μετρά 70 χιλιάδες θέσεις και θα είναι έτοιμο σε 24 μήνες.

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις θέλει να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας και να δώσει σάρκα και οστά σε ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προς τιμήν του έχει βρει νέο χώρο και θα είναι έτοιμο σε περίπου δύο χρόνια.

«Έχω βρει τον χώρο, είναι 39 εκτάρια στην ανατολική Νάπολη. Υπάρχει πλάνο για γήπεδο 70.000 θέσεων, με σουίτες και εστιατόρια. Επιπλέον θα υπάρχει διαδραστικό μουσείο όπου θα μπορεί κάποιος να παίξει εικονικά με όποιον θέλει, Μαραντόνα, Καβάνι, Ιγκουαΐν.Θα χρειαστεί χρόνος και εκατομμύρια δολάρια, μαζί με ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Παίζουμε σε ένα στάδιο που πρέπει να κατεδαφιστεί. Η Περιφέρεια θέλει να επενδύσει 150 εκατομμύρια ευρώ και το συμβούλιο άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό δεν θα κάνει τίποτα στα προβλήματά του. Το έχω αποκαλέσει τουαλέτα περισσότερες από μία φορές, οπότε τι μπορούν να κάνουν με 200 εκατομμύρια ευρώ; Αν θέλουν να διασκεδάσουν, ας το κάνουν, αλλά εγώ θα συνεχίσω να παίζω εκεί μέχρι να χτίσω το νέο γήπεδο. Δεν θα πάρει μια ζωή, μόνο 24 μήνες» είπε μεταξύ άλλων.



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