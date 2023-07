Η Ίντερ και η Μπάγερν Μονάχου έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την μεταγραφή του Ελβετού τερματοφύλακα, Γιαν Ζόμερ.

Μια «ανάσα» από την μεταγραφή του Γιάν Ζόμερ βρίσκεται η Ίντερ. Ο διεθνής Ελβετός τερματοφύλακας είναι ο πρώτος στόχος των Νερατζούρι για την διαδοχή του Αντρέ Ονάνα και πλέον υπάρχει προφορική συμφωνία με την Μπάγερν για την ολοκλήρωση του «deal».

Οι συζητήσεις βρίσκονται στην τελική τους φάση και αναμένεται η μεταγραφή να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα με ένα ποσό ανάμεσα σε πέντε και έξι εκατομμύρια ευρώ. Οι Βαυαροί έδωσαν οκτώ εκατομμύρια ευρώ στην Μπορούσια Γκλάντμπαχ τον περασμένο Ιανουάριο για να αγοράσουν τον έμπειρο κίπερ.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας ψάχνονται στην αγορά για αντικαταστάτη του Ζόμερ, ο οποίος θα είναι «back up» του αρχηγού Μάνουελ Νόιερ και ένας εκ των υποψηφίων είναι ο 27χρονος Ισπανός κίπερ Νταβίντ Ραγιά. Σύμφωνα με την «Bild» η Μπάγερν έχει στην λίστα της και τον Ντομινίκ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ.

❗️X News Yann #Sommer: His transfer to @Inter is more and more possible now! Verbal agreement is done. Permanent deal could be finalized next week. Bayern & Inter, in good talks at this stage.



➡️ Talks about a transfer fee of around €5-6m.



ℹ️ David #Raya, one of the… pic.twitter.com/rpkZlllflc