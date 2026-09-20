Η Ίντερ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) κόντρα στη Ρόμα και με τον Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο αρνείται να χάσει, ακόμη και αν μένει πίσω με δυο γκολ.

Με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει δις στο φινάλε, η Ίντερ κατόρθωσε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το Ολίμπικο κόντρα στη Ρόμα, στο ντέρμπι κορυφής της Serie A για την 5η αγωνιστική.

Οι Νερατζούρι που είναι και οι εν δυνάμει πρωταθλητές Ιταλίας, έχουν στον πάγκο τους τον Κρίστιαν Κίβου από το περασμένο καλοκαίρι (2025), με τον άλλοτε Ρουμάνο αμυντικό να τους έχει μεταδώσει ξεκάθαρα το περίφημο «refuse to lose».

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται άλλωστε και από ένα απίθανο στατιστικό. Από τότε που ανέλαβε (σσ ο Κίβου), η ομάδα του Μιλάνο έχει κατορθώσει να μην γνωρίσει την ήττα σε έξι περιπτώσεις που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, κερδίζοντας μάλιστα τις πέντε (!) εξ' αυτών. Το αξιοσημείωτο είναι πως αυτό το στατιστικό εμφανίστηκε σε ίδιο αριθμό (6) τα προηγούμενα... 10 χρόνια!

Αναλυτικά τα παιχνίδια:

Ίντερ - Πίζα 6-2 (23/1/2026)

Κόμο - Ίντερ 3-4 (12/4/2026)

Ίντερ - Κόμο 3-2 (22/4/2026)

Ίντερ - Νάπολι 3-2 (5/9/2026)

Ίντερ - Ουντινέζε 5-3 (14/9/2026)

Ρόμα - Ίντερ 2-2 (19/9/2026)