Ίντερ: Πόσες φορές έμεινε αήττητη παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0

Ίντερ: Πόσες φορές έμεινε αήττητη παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0

Μανώλης Μακρόπουλος
Ίντερ: Πόσες φορές έμεινε αήττητη παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Ίντερ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) κόντρα στη Ρόμα και με τον Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο αρνείται να χάσει, ακόμη και αν μένει πίσω με δυο γκολ.

Με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει δις στο φινάλε, η Ίντερ κατόρθωσε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το Ολίμπικο κόντρα στη Ρόμα, στο ντέρμπι κορυφής της Serie A για την 5η αγωνιστική.

Οι Νερατζούρι που είναι και οι εν δυνάμει πρωταθλητές Ιταλίας, έχουν στον πάγκο τους τον Κρίστιαν Κίβου από το περασμένο καλοκαίρι (2025), με τον άλλοτε Ρουμάνο αμυντικό να τους έχει μεταδώσει ξεκάθαρα το περίφημο «refuse to lose».

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται άλλωστε και από ένα απίθανο στατιστικό. Από τότε που ανέλαβε (σσ ο Κίβου), η ομάδα του Μιλάνο έχει κατορθώσει να μην γνωρίσει την ήττα σε έξι περιπτώσεις που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, κερδίζοντας μάλιστα τις πέντε (!) εξ' αυτών. Το αξιοσημείωτο είναι πως αυτό το στατιστικό εμφανίστηκε σε ίδιο αριθμό (6) τα προηγούμενα... 10 χρόνια!

Αναλυτικά τα παιχνίδια:

 
  • Ίντερ - Πίζα 6-2 (23/1/2026)
  • Κόμο - Ίντερ 3-4 (12/4/2026)
  • Ίντερ - Κόμο 3-2 (22/4/2026)
  • Ίντερ - Νάπολι 3-2 (5/9/2026)
  • Ίντερ - Ουντινέζε 5-3 (14/9/2026)
  • Ρόμα - Ίντερ 2-2 (19/9/2026)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα