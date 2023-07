Την απόκτηση του Αντρέ Ονάνα από την Ίντερ έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε και επίσημα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με κάθε επισημότητα Κόκκινος Διάβολος ο Αντρέ Ονάνα! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το προσπάθησε πολύ και εν τέλει κατάφερε να «προσφέρει» στον Έρικ Τεν Χαγκ τον ιδανικό διάδοχο του Ντε Χέα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Καμερουνέζου τερματοφύλακα.

Μάλιστα, για την ολοκλήρωση του deal, ο αγγλικός σύλλογος χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία του 55 εκατομμύρια ευρώ τα οποία και κατέβαλε στην Ίντερ. Ο Ονάνα υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ» ως το 2028 με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο, ενώ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη Νέα Υόρκη για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Γιουνάιτεντ.

That's his name 👇@AndreyOnana is United! 🔴#MUFC