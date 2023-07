Σύμφωνα με τo έγκυρο γερμανικό μέσο, ο Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην λίστα του Μπάγερν Μονάχου.

Η γερμανική «Bild» επιβεβαίωσε το προ ολίγων ημερών ρεπόρταζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ πως ο Ντόμινικ Κοτάρσκι βρίσκεται στα «κιτάπια» των ανθρώπων της βαυαρικής ομάδας για την ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα.

Ο Κρίστιαν Φαλκ ανέφερε πως ο Νταβίντ Ντε Χέα είναι η νέα προσθήκη στην λίστα της Μπάγερν με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για την θέση «1». Σ' αυτή υπάρχουν, εκτός από τον 23χρονο Κροάτη κίπερ του ΠΑΟΚ, και οι Μπόνο (Σεβίλλη), Μαμαρντασβίλι (Βαλένθια), Σέζνι (Γιουβέντους), Ράγια (Μπρέντφορντ), Σάντσες (Μπράιτον) και Γκράμπαρα (Κοπεγχάγη).

