O Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά από περίπου εννέα μήνες βρίσκεται στην αποστολή της Μίλαν και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο εντός έδρα ματς με την Τορίνο.

Ο Ζλάταν είναι εδώ! Ο 41χρονος επιθετικός μετά από περίπου εννέα μήνες βρίσκεται και πάλι στη διάθεση του Στέφανο Πιόλι, καθώς, όπως αναμενόταν, είναι στην αποστολή για το εντός έδρας παιχνίδι της Μίλαν με την Τορίνο και μπορεί να αγωνιστεί για περίπου 10 με 15 λεπτά. Ο Σουηδός πάτησε το χορτάρι του «Σαν Σίρο» για ζέσταμα και αποθεώθηκε από τους φίλους των Ροσονέρι.

Ο Ιμπραΐμοβιτς είναι διαθέσιμος μετά από περίπου 8,5 μήνες και πιο συγκεκριμένα από τις 22 Μαΐου και το ματς - φιέστα κόντρα στη Σασουόλο, για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, όταν είχε αγωνιστεί για περίπου 20 λεπτά. Θυμίζουμε πως ο Σουηδός σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο με την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν, καθώς την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε με σοβαρές ενοχλήσεις.

Plenty of support for Mister Pioli from @acmilan supporters 🔊🔊🔊#MilanTorino pic.twitter.com/eyctd75pA6