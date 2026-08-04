Μπαρέζι: Λαοθάλασσα στην κηδεία του για να αποχαιρετήσει τον θρύλο της Μίλαν
Η οικογένεια της Μίλαν και το ιταλικό ποδόσφαιρο θρηνούν για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Ο θρυλικός Ιταλός αμυντικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και βύθισε στο πένθος τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το οποίο αποχαιρέτησε έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών που πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο χορτάρι.
Το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) τελέστηκε η κηδεία του στο Μιλάνο παρουσία κόσμου που έσπευσε για το ύστατο χαίρε. Σημαίες της Μίλαν και φανέλες με το «6» κυμάτιζαν καθ'όλη τη διάρκεια της τελετής, ενώ παρούσα ήταν και αντιπροσωπεία της Μίλαν αποτελούμενη από μέλη της διοίκησης.
Το παρών έδωσαν επίσης και πρώην του συμπαίκτες στη Μίλαν, όπως Μπάτζιο, Μαλντίνι, Ντίντα, Μασάρο, Σαβίτσεβιτς και Βαν Μπάστεν. Ακόμα και άνθρωποι της Ίντερ βρέθηκαν στην τελετή, προεξάρχοντος του προέδρου, Μπέμπε Μαρότα, που κατέφτασε με συνοδεία από υπόλοιπα διοικητικά στελέχη των Νερατζούρι.
Imaginez avoir aujourd’hui un Franco Baresi dans votre club. Un joueur qui arrive à 14 ans, devient titulaire à 18, puis capitaine à 22. Il devient l’un des plus forts à son poste, mais refuse de partir malgré deux descentes en deuxième division. Il guérit d’une maladie du sang,…— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 4, 2026
🇮🇹🙏 RIP, Franco Baresi. Thousands gathered to pay their respects. ❤️🖤 (@AntoVitiello) pic.twitter.com/ANrYur2I4F— EuroFoot (@eurofootcom) August 4, 2026
⚫️🔵 L’arrivo della delegazione dell’#Inter con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Beppe Bergomi al funerale di Franco #Baresi, leggenda del #Milan. 👉🏻 @interpress_it pic.twitter.com/bt3ZZIozin— Onorio Ferraro (@onorioferraro) August 4, 2026
Milan pays tribute to Franco Baresi ❤️🇮🇹— BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2026
Thousands gathered for the funeral of the AC Milan and Italy legend, with club greats and footballing figures coming together to remember the legendary defender. pic.twitter.com/sFS5Pzifox
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