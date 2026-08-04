Πλήθος κόσμου έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Φράνκο Μπαρέζι στην κηδεία που τελέστηκε στο Σαν Αμπρότζο στο Μιλάνο, με τους διοικούντες των Μίλαν και Ίντερ να δίνουν το παρών.

Η οικογένεια της Μίλαν και το ιταλικό ποδόσφαιρο θρηνούν για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Ο θρυλικός Ιταλός αμυντικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και βύθισε στο πένθος τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το οποίο αποχαιρέτησε έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών που πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο χορτάρι.

Το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) τελέστηκε η κηδεία του στο Μιλάνο παρουσία κόσμου που έσπευσε για το ύστατο χαίρε. Σημαίες της Μίλαν και φανέλες με το «6» κυμάτιζαν καθ'όλη τη διάρκεια της τελετής, ενώ παρούσα ήταν και αντιπροσωπεία της Μίλαν αποτελούμενη από μέλη της διοίκησης.

Το παρών έδωσαν επίσης και πρώην του συμπαίκτες στη Μίλαν, όπως Μπάτζιο, Μαλντίνι, Ντίντα, Μασάρο, Σαβίτσεβιτς και Βαν Μπάστεν. Ακόμα και άνθρωποι της Ίντερ βρέθηκαν στην τελετή, προεξάρχοντος του προέδρου, Μπέμπε Μαρότα, που κατέφτασε με συνοδεία από υπόλοιπα διοικητικά στελέχη των Νερατζούρι.

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