Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι έτοιμος για την αγωνιστική του επάνοδο και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην ερχόμενη αναμέτρηση της Μίλαν με την Τορίνο (10/2, 21:45).

Η Μίλαν διανύει μια αγωνιστική κρίση και ο Στέφανο Πιόλι «ποντάρει» πως η επανεμφάνιση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μπορεί να είναι ένα «ηλεκτροσόκ» που θα ξυπνήσει τους ποδοσφαιριστές του. Ο Σουηδός σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο με την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν και μετά από περίπου επτά μήνες είναι έτοιμος να αγωνιστεί και πάλι με τους Ροσονέρι.

Ο 41χρονος επιθετικός αναμένεται να είναι στην αποστολή των πρωταθλητών Ιταλίας για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Τορίνο (10/2, 21:45) για την 22η αγωνιστική της Serie A και μάλιστα είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο πολύπειρος σέντερ φορ είναι σε θέση να αγωνιστεί για περίπου 10 με 15 λεπτά.

